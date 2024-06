Una comisión se encargará de analizar la sustentabilidad del régimen previsional de Santa Fe

Garantizar la permanencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en la órbita del Estado provincial, el carácter solidario del sistema; respaldar las acciones del Ejecutivo ante la Nación para financiar el déficit previsional previsto por ley; cambios en el objetivo central de la comisión y ampliación de los miembros del grupo, fueron los ejes de la ley sancionada por la Legislatura para empezar a entender en el rojo del sistema previsional. El previsional es uno de los temas puestos sobre la mesa por el Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados introdujo varios cambios a la iniciativa originada en el senador Raúl Gramajo y que el Poder Ejecutivo habilitó para Extraordinarias. El Senado pensó la comisión de trabajo para que elabore un anteproyecto de reforma al sistema previsional santafesino. Este jueves terminó aceptando el cambio de criterio de Diputados.

En la Cámara Baja, el tema demandó varias semanas de discusión interna entre los sectores políticos de Unidos y el acuerdo empezó a plasmarse este miércoles cuando hubo dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión donde además del oficialismo sumaron la firma legisladores justicialistas y de Somos Vida. Así el tema llegó al recinto donde solo el Frente Amplio por la Soberanía votó en contra y tres justicialistas (Alejandra Rodenas, Miguel Rabbia y Lucila De Ponti) pidieron abstenerse al igual que Juan Argañaraz y Natalia Armas Bellavi. En tanto, los 40 restantes miembros presentes votaron favorablemente y enviaron el texto en revisión al Senado que lo recepcionó y por unanimidad lo convirtió en ley.

Más allá del rechazo de algunos sectores gremiales estatales, la norma sancionada "declara la necesidad de abordar el análisis del régimen previsional, garantizando la permanencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en la órbita del Estado provincial y su carácter solidario".

Pero también el texto de la ley marca "el respaldo a las acciones administrativas y judiciales que lleve adelante el Poder Ejecutivo por intermedio de la Fiscalía de Estado ante el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de reclamar la remisión de los fondos correspondientes al financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en función de lo previsto por el Compromiso Federal en su artículo 12, ratificado por Ley Nacional N° 25235 y lo dispuesto por la Ley Nacional N° 27260 en su artículo 27 y modificatorias, que obliga al Estado Nacional a financiar los déficits de los sistemas previsionales provinciales no transferidos".

Después sí, dispone la creación en el ámbito legislativo de la comisión "que tendrá por objeto el estudio, elaboración y redacción de un informe respecto de la sustentabilidad del régimen previsional vigente en la provincia de Santa Fe". Esta comisión será presidida por los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de ambas cámaras (Rodrigo Borla, Senado presidente, y Pablo Farías, Diputados vice). Además seis senadores, ocho diputados, cuatro representantes de trabajadores estatales y otros cuatro del Poder Ejecutivo.

"La Comisión tendrá todas las facultades necesarias para cumplir con su cometido, pudiendo requerir informes de entes públicos o privados, citar a funcionarios públicos de cualquier rango o que se desempeñen en áreas relacionadas con el tema, y llevará registro de sus encuentros y de la información que recopile. También podrá convocar a toda persona o asociación que por su conocimiento sobre la materia pueda realizar un aporte para el mejor desarrollo de la labor propia de la Comisión", señala el artículo 6. El siguiente establece un plazo de 45 días para su cometido, con posibilidad de prórroga por las autoridades de la comisión.

Al momento de la fundamentación, Palo Oliver (FAS) expuso el voto negativo de la bancada, por varios motivos, entre ellos la escasa representación sindical cuando existen 16 gremios estatales santafesinos; por entender que la comisión apunta a compartir el costo de modificar el sistema previsional y marcando a la precarización laboral como otro de los ítems del déficit del sector. De Ponti, en cambio, pidió la abstención por entender que hay marcadas desigualdades en el proyecto.

En cambio, Emiliano Peralta (Somos Vida), Joaquín Blanco (PS), Walter Agosto (PJ) y José Corral (UCR) expusieron los argumentos que llevaron a conformar una mayoría sólida a la hora de aprobar el nuevo texto. "Escucho que se dice la Caja no se toca, no es así, existe un déficit colosal y debemos atender la problemática" señaló el primero. "El ámbito de discusión es la comisión, no dictaminaremos sobre un proyecto", aclaró para comparar la situación actual con la convertibilidad de fines del siglo pasado cuando nadie quería desactivarla hasta que se produjo el estallido.

Fue Blanco el encargo de precisar los alcances de los cambios introducidos por la Comisión de Laborales e insistir en que "no habrá dictamen sobre reforma" sino que se buscará toda la información disponible, se abrirá la consulta no solo a los cuatro representantes de gremios estatales sino a todos los interesados y también a expertos en la materia. "Debemos elaborar un informe técnico, con varias hipótesis de trabajo" no dejando de mencionar que el 70% del déficit deberá ser solventado por el gobierno nacional y que no lo hace en los últimos años.

"Es importante que la comisión garantice pluralidad de opiniones" marcó Agosto quien llamó a trabajar para elaborar un informe fidedigno, sin clichés para -recordar- con cifras, que el déficit del sistema es histórico. Para Corral es central hacer sustentable el sistema del cual dependen hoy 100 pasivos mientras que 210 mil aportantes aspiran a tener una vejez digna. El radical deslizó que se deberá trabajar en varios ítems: aportes, edad, movilidad, cómputos, topes máximos, etc. Antes de cerrar, recordó que la última gran reforma previsional fue en 1996 y en casi 30 años "han pasado cosas".

Tras la votación de Diputados, el Senado tomó el tema y lo sancionó por unanimidad con argumentos expuestos por todo el arco político.

Números

El déficit de junio de este año de la Caja de Jubilaciones, aguinaldo mediante, llegaría a los 40 mil millones de pesos. Walter Agosto expuso los rojos de ese mes actualizados por inflación de los últimos años. Así en 2017 fue de $ 38 mil millones; 2018: $ 45 mil millones; 2019: $ 52 mil millones; 2020: $ 55 mil millones y 2021 $ 65 mil millones.

En tanto, José Corral expuso que los $ 40 mil millones servirían para hacer 40 kilómetros de nuevas rutas; construir 8 escuelas o el nuevo puente entre Santa Fe - Santo Tomé.

Fondo

"La prórroga del FER es fundamental para lograr el desarrollo productivo y de los habitantes de las zonas rurales de nuestra provincia. Gracias a esta Ley, muchas pequeñas poblaciones y zonas rurales pueden acceder a un fluido eléctrico de calidad, con menos cortes y problemas de suministro", sostuvo Dionisio Scarpin, sobre la norma que extiende hasta 2036 la vigencia del Fondo de Electrificación Rural.

