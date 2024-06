Internaron en terapia intensiva al piloto argentino Lorenzo Somaschini, de 9 años, tras un grave accidente en Brasil

Este viernes, la joven promesa del motociclismo argentino Lorenzo Somaschini, de tan sólo 9 años, sufrió un grave accidente durante la cuarta fecha de la Junior Cup en Brasil y se encuentra en terapia intensiva.

El rider argentino sufrió un golpe en la primera tanda de entrenamientos libres en el Autódromo de Interlagos, mientras pilotaba su Honda Twister 250cc, con la cual disputaba el campeonato Copa Honda Júnior. Se trata de una de las categorías que integran el SuperBike Brasil y que

El accidente, de acuerdo a lo reportado por los medios locales, se dio a partir de un highside, una maniobra en la que el exceso de velocidad en curva provoca pérdida de agarre en los neumáticos.

Tras algunas versiones sobre su estado, se emitió un comunicado oficial para informar que el niño se encuentra en terapia intensiva y bajo los cuidados médicos de los especialistas en el Hospital Albert Einstein de San Pablo.

“Somaschi fue enviado a la sala de emergencias del circuito, donde se estabilizó su marco clínico. Después de este procedimiento se realizó la extracción médica en el lugar en una unidad de Alta Complejidad al Hospital General de Pedreira, donde permaneció hasta el amanecer de este sábado y siguiendo con todos los protocolos médicos, se realizó un nuevo traslado al Hospital espeicalizado en emercgencias Alberto Einstein“, señala el escrito.

El comunicado, divulgado en las últimas horas adelantan que las novedades sobre la salud de Lolo, como lo llamaban, se darán a conocer “a la brevedad”.

Las autoridades de la competencia ya habían emitido un comunicado después del accidente, en el que adelantaban que la situación era delicada: “Tan pronto como cayó a la salida de Pinheirinho, el piloto fue atendido rápidamente en el lugar por el equipo médico y la ambulancia de la UCI. Luego fue trasladado a urgencias del autódromo, donde se estabilizó el estado clínico del piloto. Luego de este procedimiento, se realizó el traslado médico en una unidad de apoyo avanzado (UCI móvil) al hospital, donde permanece internado en observación bajo cuidados médicos intensivos. La organización de SuperBike Brasil brinda total asistencia al ciclista y su familia.“

Somaschini, de 9 años, es oriundo de Rosario, Santa Fe, y en una entrevista hace semanas al diario La Capital había mostrado su entusiasmo por lo que sería la competencia en Brasil y se había animado a soñar en grande: “Mi objetivo es llegar a MotoGP”.

Hijo de Alfredo y Carolina, se entusiasmó por el deporte motor desde los 2 o 3 años y, según el artículo, es señalado como una especie de “niño prodigio” de las dos ruedas. Por lo que se ha convertido en una esperanza para le motociclismo argentino.

“Es que la pelota todavía no me gusta mucho. Me subí a la moto y me volvió loco de una“, contó en aquella charla con el portal santafesino en donde además reveló su fanatismo por el básquet. Ahora, luego del accidente, el pequeño lucha por su vida y se aguardan novedades de su salud.

