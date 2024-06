Rafaela necesita de la inversión privada y Viotti no hace nada al respecto

Cuando se dice que la gente elije un cambio, lo primero que tenemos que saber a qué se refieren quienes dicen eso y que significa cambio.

El Estado asistencialista es cosa del pasado, los tiempos que vienen son otros y difícilmente encontremos un Estado proveedor más allá de lo elemental y básico. Creemos que está bien que sea así más allá de lo mal acostumbrados que estamos al respecto.

Rafaela necesita de la inversión privada para que la ciudad siga por el camino de la pujanza que la distingue no solo en la provincia sino en el país. Para ello es necesario tener un programa y gente preparada para atraer inversiones.

Hoy Rafaela lamentablemente no está preparada. Durante el gobierno de Castellano poco y nada se hizo al respecto y eso que fueron doce los años que gobernó el dirigente peronista. Los cambios estructurales que hoy requieren las grandes empresas para instalarse nunca se llevaron a cabo.

Viotti no demuestra estar preparado para dotar a la ciudad de la infraestructura necesaria para atraer inversiones que generen trabajo, es más de lo mismo, nada cambió.

Hay que sacarse de la cabeza que se va a avanzar con el apoyo de la provincia o del gobierno nacional, eso es imposible.

Las empresas que generan trabajo genuino requieren que el Estado se comprometa y sea moderno, esa modernización no es solo en los enunciados, se tiene que dar en los hechos. Los servicios y la carencia de los mismos son el principal escollo que enfrentan las ciudades como Rafaela para que se instalen empresas que generen trabajo, es por ello que debe existir un programa al respecto de Viotti no solo que no tiene, tampoco esbozó esa posibilidad.

El actual gobierno municipal está en lo pequeño, sigue con la politiquería barata que lo único que hace es daño. Hacen falta ideas y un programa serio y coordinado con otros actores de la vida social y económica de la ciudad y la provincia, pero por sobre todo la voluntad de realmente cambiar la historia, por ahora no se vislumbra que Viotti las tenga.