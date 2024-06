El presidente de Ecuador fulminó a Javier Milei: «No ha logrado nada desde que asumió la presidencia»

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sorprendió al expresar su admiración por el izquierdista y presidente de Brasil, Lula Da Silva, mientras criticó a varios dirigentes de derecha como Javier Milei, mandatario argentino y Nayib Bukele líder de El Salvador, a pesar de compartir afinidades ideológicas.

En una serie de entrevistas con el periodista Jon Lee Anderson, publicadas este lunes en la revista The New Yorker, Noboa reveló sus opiniones sobre diversos mandatarios de América Latina. Las críticas más duras de Noboa fueron reservadas para Milei: «No sé por qué piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la presidencia. Parece muy engreído, lo cual, en realidad, es muy argentino». Los cuestionamientos sorprendieron, ya que el propio ecuatoriano había estado presente en la asunción de Milei como presidente de la Argentina el 10 de diciembre del 2023.

En cuanto a Bukele, Noboa manifestó su desagrado por las comparaciones con el presidente salvadoreño, a pesar de las similitudes en sus políticas de seguridad. «El tipo es arrogante y sólo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia», dijo el ecuatoriano, y añadió que Bukele se ha proclamado como «el dictador más genial del mundo» en un país que tiene el mismo tamaño que una provincia de Ecuador (Guayas).

Finalmente, Noboa destacó la legitimidad democrática de sus propias políticas de seguridad. Afirmó que su enfoque fue completamente democrático, habiendo consultado y obtenido el respaldo del poder legislativo y judicial en su lucha contra el crimen. «Lo que hice fue enteramente democrático. Le pregunté al poder legislativo y al poder judicial cuando declaré mi guerra. Tuve el respaldo de los tres poderes para hacerlo», concluyó Noboa, marcando una diferencia fundamental con la gestión de Bukele.

Elogios de Noboa a dirigentes de izquierda

Noboa, al ser consultado sobre con qué líder latinoamericano se siente más alineado, respondió con una sonrisa: «Lula». Esta respuesta fue calificada como inesperada por Anderson, dado que Lula, tanto en Brasil como internacionalmente, es considerado un emblema de la izquierda. El presidente ecuatoriano explicó que conoció a Lula hace 15 años en un encuentro organizado por el magnate mexicano Carlos Slim, y quedó impresionado por su «olfato político y su capacidad para impulsar una agenda».

En contraste, el joven presidente de 36 años fue menos entusiasta al referirse a su contemporáneo, el presidente chileno Gabriel Boric. Aunque ambos son de la misma generación, Noboa comentó que Boric «parece estar bien», pero su gestión se ve paralizada por la influencia de «socios de la coalición de extrema izquierda». Noboa enfatizó que esta no es una situación que él enfrente en Ecuador, sugiriendo una diferencia significativa en la forma en que cada uno maneja sus respectivos gobiernos.

El presidente colombiano Gustavo Petro tampoco se salvó de las críticas de Noboa, quien lo describió como un «snob de izquierda» por su tendencia a dar conferencias en lugar de entablar diálogos. «Es inteligente, pero no logra hacer nada», sentenció Noboa, subrayando la falta de eficacia en la gestión de Petro.

Daniel Noboa, un gestor, empresario y político originario de Estados Unidos, se convirtió en el máximo mandatario de la República del Ecuador el 23 de noviembre de 2023. Su trayectoria política inició en mayo de 2021, cuando resultó electo como asambleísta nacional por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Sin embargo, su cargo legislativo se vio interrumpido en mayo de 2023, cuando el gobierno de Guillermo Lasso disolvió el parlamento y convocó a comicios extraordinarios.

En esas elecciones anticipadas, Noboa se postuló como aspirante a la presidencia por la coalición Acción Democrática Nacional, integrada por los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia, así como el Movimiento MOVER. En la primera vuelta electoral, obtuvo el segundo lugar, pero finalmente resultó elegido en la segunda vuelta o balotaje. Noboa es el segundo presidente más joven en la historia del país y el más joven electo mediante el voto popular. Además, es el tercer Noboa en acceder a la presidencia, estando emparentado con los otros dos mandatarios, Diego Noboa (1850-1851) y Gustavo Noboa (2000-2003).

Con información de www.elintransigente.com