Jorge Mas, dueño del Inter Miami, alimenta el sueño de ver a Messi jugar la Copa Libertadores: “Aspiramos a tener un equipo para competir”

El socio mayoritario del Inter Miami, Jorge Mas, logró algo impensado por muchos dando con el arribo de Lionel Messi al fútbol de Estados Unidos el cual revolucionó una liga que sueña con despegar y sentarse en la mesa de los torneos más competitivos en el mundo del fútbol.

En ese contexto, como si lograr seducir al astro argentino fuese poco, el empresario estadounidense quiere redoblar la apuesta y se refirió al próximo gran objetivo que sería ver a las Garzas, de la mano del 10, jugando nada más y nada menos que la Copa Libertadores.

“Siempre se va a hablar de una era del antes y después Messi en el desarrollo del fútbol en los Estados Unidos, es el mayor mercado del mundo pero que está en su infancia futbolística. Pero pienso que vamos a seguir aspirando para tener un equipo, una plantilla que pueda competir en torneos internacionales. Aspiramos algún día a participar en la Libertadores”, declaró en una entrevista con Olé Sports Summit.

En esa misma línea agregó: “Creo que es una meta importante, es un torneo que Leo nunca ha participado. Vamos a querer también elevar la liga para tener participación y nos encantaría ver si se nos da la oportunidad, la posibilidad de participar en el Mundial de Clubes el año que viene, y obviamente aspirar en cuatro años para el 2029, pero nosotros aspiramos a mucho”.

Dicha declaración se basa en un anhelo de Mas, que en su momento antes de que Messi llegue a la MLS, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mostró también sus intenciones de ver al campeón del mundo en el máximo certamen a nivel clubes en Sudamérica: “Messi, la Conmebol Libertadores te espera siempre”.

Sin embargo, las chances de ver a Messi jugar la Libertadores, por ahora se reduce a un deseo teniendo en cuenta que la logística de expandir el torneo sudamericano a equipos de Estados Unidos y México no sería una tarea sencilla.

De esta manera, en el afán de buscarle una solución más rápida, la única opción que cumpliría el deseo de Mas y en definitiva del mundo del fútbol, sería que el Inter Miami sea un invitado especial por parte de Conmebol para participar de una de sus competencias, tal como sucedió con el DC United en la Copa Sudamericana en 2005 y 2007 teniendo en cuenta que fue el equipo norteamericano más destacado en esas temporadas.

Bajo esa lógica y aprovechando la carta de contar con Messi, Mas remarcó que una invitación de Conmebol no sería descabellado: “Ver que ahora Inter Miami es un club global, que cuando se habla de los grandes del mundo estamos incluidos, nos azora en ciertos aspectos porque lo hemos podido lograr. Vamos a seguir soñando en grande, siempre queriendo que los mejores futbolistas del mundo quieran jugar en el Inter Miami. Tener a Lionel aquí ha sido una bendición para el club, para el fútbol en este país, creo que la está pasando extremadamente bien, está en un nivel altísimo. Está feliz su familia aquí y estamos muy contentos”.

El recuerdo de la llegada de Messi al Inter Miami

"Cuando dijimos que íbamos a traer a Messi nunca dudé; si no, no lo hubiera traído. Fue un proceso larguísimo, reuniones en Miami, Rosario, París, Qatar, Londres… un proceso de cuatro años. Pero en menos de un año desde el anuncio, hemos vivido el impacto de Lionel, y mira lo que hemos logrado. Lo que le ha representado a la MLS y a Estados Unidos, pero también a Leo. Le dije cuando apareció en el anuncio publicitario del Super Bowl, que él no tenía idea de su relevancia cultural, que se había convertido en el atleta más popular de los Estados Unidos, por primera vez alguien extranjero y futbolero. Él lo reconoce y no hay que mirar más allá de su sonrisa cuando anota un gol, cuando mira a su familia", sentenció.

