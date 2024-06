Pintada de violeta, Patricia Bullrich se desentiende de la pelea con Mauricio Macri en el PRO

Concentrada en la gestión, Patricia Bullrich se desentiende de la pelea con Mauricio Macri por el control de la Asamblea del PRO y quiere dejar atrás la discusión interna. Consciente de que es la funcionaria con mejor imagen del gabinete de Javier Milei, la ministra de Seguridad se muestra activa y fiel al gobierno libertario.

Bullrich, que no descarta ser candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires con el sello de La Libertad Avanza, quiere mostrarse lo más anti casta posible, alejada de las discusiones de rosca, y activa en su rol al frente de la cartera de Seguridad. De hecho, tras defender la represión en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la ley ómnibus, viajó a El Salvador para conocer el penal de máxima seguridad e interiorizarse del "método Bukele".

La estrategia de Macri para impedir que Bullrich asuma la conducción de la Asamblea puede tener el efecto contrario: en lugar de perjudicarla le permitiría a la ministra victimizarse y dejar al expresidente como parte de la casta.

Los cálculos de Patricia Bullrich en la pelea con Macri

Bullrich y su mesa chica creen que Macri no cuenta con los votos necesarios para evitar que asuma como titular de la Asamblea del PRO, máximo organismo del partido. El ex presidente piensa lo contrario y está confiando que los integrantes del macrismo no tolerarán que una dirigente que forma parte del gobierno libertario tenga el poder de hacer acuerdos electorales.

"Hay que esperar a que sucedan las cosas. No tenemos nada pensado sí llega a suceder eso", le dijo a Letra P un integrante de la mesa chica de Bullrich en relación a la búsqueda de Macri de evitar que asuma la presidencia de la Asamblea del PRO.

Bullrich sabe que buena parte del macrismo no está cómodo con su postura en torno a Milei y LLA. Sobre todo con la posibilidad de ser candidata el año próximo y la forma con la que le torció el brazo a Macri en las negociaciones por el partido.

Los halcones que cuenta Bullrich

El bullchismo siente que es la parte más representativa del PRO porque la ministra de Seguridad está en el ranking de dirigentes con imagen positiva, incluso le saca varios puntos de ventaja al fundador del partido amarillo. En el caso de romper vínculos con el macrismo, el entorno de Bullrich cree que entre siete y nueve diputados se quedarán en las filas bullrichistas.

La funcionaria, cada día más pintada de violeta, apuesta a que el expresidente quede del lado de "la vieja política", todo lo opuesto a lo que el exmandatario busca hacer en el partido que fundó en 2005.

La estrategia de Bullrich

La ministra, que supo enfrentarse duramente con Milei durante la campaña presidencial, alienta la fusión entre el PRO y LLA. Con ese objetivo, recurre a su discurso de "cambio o nada" y no dudará en comparar al macrismo con el kirchnerismo en el caso de que le quiten la silla en el partido amarillo. Una apuesta a todo o nada.

Para Bullrich, el principal negocio es permanecer dentro de La Liberta Avanza sobre todo ante los avances de acuerdos electorales que pueden tejer los diferentes partidos que integraban Juntos por el Cambio. En el gobierno libertario, ella se siente cómoda.

* Para www.letrap.com.ar