Duki y su furia en pleno show con un fan en Italia

Este miércoles 19 de junio, Duki protagonizó un tremendo momento en el show que brindó en Fabrique, un club ubicado en Milano, Italia.

¿Qué sucedió? El cantante de trap argentino advirtió un acto de violencia de un fanático con una mujer y no lo dejó pasar por alto.



Duki detuvo el recital y le puso los puntos en vivo, muy molesto por lo que estaba pasando. Y, como era de prever, su reacción se viralizó en las redes sociales.

“¿Qué te hace ser piola? ¿Y qué estaba pasando? ¿No estabas discutiendo con una chica atrás? ¿Por qué la empujaste y te haces el loco? ¿Te pensás que no lo voy a dar acá arriba? ¡Sácamelo! ¡Sácamelo!”, le dijo Duki al hombre en cuestión.

Luego, el artista argentino arrojó enojado: “¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Sácamelo porque bajo y lo saco yo! ¿Por qué te haces el...?”.

“¡A mí no me gusta la violencia! ¡A mí no me gusta la violencia! ¡La gente que se hace la loca conmigo no va! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera!”, cerró Duki, dejando en claro que no admite ningún acto de violencia en sus recitales.

Las enormes figuras del deporte que saludaron a Duki en la previa a su histórico show en el Bernanabéu

Este sábado en la noche europea Duki presentará su show en el mítico Santiago Bernabéu de Madrid, lo que significa su consagración artística a nivel internacional, siendo el primer músico argentino en brindar un espectáculo en el estadio del Real Madrid.

Y ante semejante evento, nadie quiso quedarse afuera y sobre todo grandes figuras del deporte argentino que han triunfado a nivel global.

Así, a través de sus Instagram Stories fue el propio Duki quien compartió un video en el que se ve el armado del estadio, la compañía de sus familiares y amigos, así como los cálidos saludos de los astros del básquet Manu Ginóbili y Facundo Campazzo así como el del gran Lionel Messi, considerado actualmente el mejor futbolista.

“Yo soy un pibe que viene de no tener nada y quiero ser una leyenda musical”, puede leerse en las imágenes que muestran el armado del estadio para su histórico concierto. Y tras la advertencia del canchero: “Oye Duko, yo no sé si tú eres consciente del tamaño de este campo”, irrumpe su amigo Facundo Campazzo, figura del equipo de básquet del Real Madrid, desde las gradas señalándole que "¡Es grande en serio!".

Y tras los testimonios de su colega MSK y la jefa de electricistas del estadio, sorprendió la aparición del enorme Manu Ginóbili. “Hola Duko querido, espero que lo puedas disfrutar enormemente. Seguí representándonos a todos los argentinos como estás haciendo hasta ahora”, le pidió el multicampeón con los San Antonio Spurs.

Pero sin duda, la frutilla del video fue la aparición de Lionel Messi con un claro mensaje motivacional para este sábado histórico para el joven de Almagro. “Hola Duki, qué linda noche te espera. Yo estuve ahí muchas veces, siempre de visitante obviamente", lanzó Leo. Al tiempo que concluyó augurándole: "Hoy vas a ser más local que nunca. ¡Disfrutalo! Que lo pases lindo y te deseo lo mejor. Abrazo, nos vemos”. Ahora a Duki sólo le resta darlo todo y brillar a pleno en los escenarios españoles.

Fuente: Ciudad Magazine