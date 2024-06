Lionel Scaloni criticó la cancha del debut de Argentina: "Hace siete meses que sabíamos que jugábamos acá y hace dos días cambiaron el césped"

En el marco de la fecha 1 del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024, en el Mercedes-Benz Stadium, con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, la Selección Argentina venció a Canadá por 2 a 0 y arrancó la defensa del título continental con el pie derecho.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en donde se refirió a lo que fue el rendimiento de sus dirigidos y palpitó lo que viene en el torneo.

Además, se mostró molesto por el mal estado del campo de juego: “Pareció el de Arabia con la diferencia que allá jugamos en una cancha decente, con todo respeto. Menos mal que ganamos, sino hubiera sido una escusa barata sentarme acá y decir esto. Hace 7 meses sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace 2 días. El estadio es hermoso, pero con el césped de hoy no está apta para este tipo de jugadores. El rival y la cancha no nos dejaron hacer nuestro juego y tuvimos que jugar otro juego. Lo importante es que se ganó”.

“Uno prepara un partido, preparamos para recibir entre líneas con Alexis, Leo y Ángel pero no estaba, la cancha no estaba para eso y ellos no se sentían seguros. Para encontrar a los laterales más altos decidimos meter más atrás a Paredes para tener una salida de 3. Creo que fue lo mejor del equipo en esos minutos. No se podía hacer mucho más con las condiciones de la cancha”, siguió explicando que le cambió los planes del armado de partido.

“Mira la velocidad de pases de los centrales nuestros y te das cuenta. Es una cancha que hace dos días era sintética y no pueden poner 100 metros de césped juntos, tienen que ir poco a poco. Los panes emparchan y nos cortan. En algunas partes estaba pintada para que no se note”, agregó comentando que algunas partes de la cancha fueron pintadas.

Y cerró: “Espero que no pase el problema de la cancha en otros estadios, porque esta era la única que era sintética. Imagino que las otras estarán bien. Lo raro es que hace 6 o 7 meses se sabía que se jugaba acá, a lo mejor se podría haber hecho algo más”.

El análisis del partido

“Fue un partido complicado, en el segundo tiempo pudimos hacer nuestro juego a pesar de la dificultad de la cancha. Lo llevamos por unos 20 o 25 minutos, después se hizo un partido extraño. Pudimos ampliar el marcador y siempre digo, si hay que defender, defendemos y eso hemos hecho”, explicó sobre el rendimiento de su equipo.

Y siguió: “Hoy la idea era hacer otra cosa, brindar otra posibilidad en la izquierda, pero dado que no podíamos filtrar la pelota y que ellos estaban bien parados no encontramos ni a Acuña ni a Mac Allister por ahí”.

“Lo importante es que el equipo siempre está, responde de una manera u otra. Los chicos dan siempre lo que se les pide, crean situaciones de gol, defienden como leones. Lo negativo es que me gustaría analizar las situaciones de ellos para intentar corregirlas. Las tengo que ver bien para después tomar decisiones. Hicimos un partido acorde a como estaba el campo de juego y a lo que nos presentó el rival”, cerró.

