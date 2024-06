¿Confluencia o divorcio de Javier Milei?

Los cinco gobernadores del PRO (tres propios más dos aliados), al igual que sus pares de la UCR, se encaminan a rubricar acuerdos locales con el presidente Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) en 2025 sobre la base del manual de buenas prácticas que el titular del partido, Mauricio Macri, empezó a redactar con el espacio liberal.

Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) tienen acercamientos diferentes a Milei debido a que en cada provincia el jefe de Estado tiene altos niveles de popularidad que no se trasladan a sus referentes locales. A eso se le suma la falta de estructura del oficialismo a nivel nacional que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, busca construir.

En las provincias que gobierna, el PRO comparte electorado con LLA. En esos distritos donde en 2023 Juntos por el Cambio (JxC) ganó los comicios locales, en la contienda nacional se impuso Milei. Por ese motivo, los mandatarios quieren sellar acuerdos para competir contra los liberales en las primarias o confluir en una lista de unidad.



Frigerio explora un acuerdo con LLA en Entre Ríos

En Entre Ríos, Frigerio se encamina a cerrar un esquema con los liberales dentro de un espacio ampliado antikirchnerista. "Rogelio tiene esa idea (de armar un frente común) para no dividir el voto de Juntos por Entre Ríos y darle una posibilidad al peronismo de meterse (en una lista)", afirmó un integrante de la mesa chica del gobernador.

Frigerio sabe que la Casa Rosada necesita de los senadores por Entre Ríos, Alfredo de Angeli y Stella Maris Olalla, en el Congreso. De hecho, la dupla acompañó la ley ómnibus XS sin chistar la semana pasada. "La relación con Milei es muy buena y no sería negocio para el oficialismo perder dos senadores", consideró otra fuente entrerriana.

La Ciudad, la madre de todas las batallas

La Ciudad de Buenos Aires es el caso opuesto al de Entre Ríos. En territorio porteño, LLA tiene pensado competir abiertamente contra el PRO. En esa lucha, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezaría la nómina para el Senado y el vocero presidencial, Manuel Adorni, haría lo propio en Diputados. La Casa Rosada sabe que la expresidenta del PRO tiene un alto nivel de intención de voto y por eso quiere que ella encabece una lista.

Sin descuidar su relación con Milei, pero con el reclamo permanente por el cumplimiento de la cautelar de la Corte Suprema por los fondos coparticipables, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, procura bajarle el precio a la incursión de LLA en la Ciudad. "Es normal que quieran armar su partido y competir", fue la respuesta que dieron en el entorno del alcalde porteño después del primer acto de Karina Milei. Esa frase no perdió vigencia con el correr de las semanas.

Jorge Macri, para potenciar el reclamo por el cumplimiento de la cautelar que dictó la Corte Suprema, quiere que todo el PRO se encolumne detrás de él como sucedió con su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, en 2020.

La Patagonia no rebelde

El tercer gobernador PRO puro, Ignacio Torres, sabe que en Chubut tiene todas las de ganar contra Milei y LLA porque, aún cuando el Presidente mantiene altos niveles de popularidad, en la provincia no posee un lugarteniente a quien trasladarle votos. De sus pares del macrismo es el único que no inició conversaciones con el espacio liberal.

Torres fue uno de los primeros gobernadores de la oposición que experimentó subirse al ring contra Milei y el único que se fue con un empate. En su mesa chica le recomendaron desde ese entonces que evite las confrontaciones con la Casa Rosada. Sobre todo por compartir electorado en común con LLA.

Los aliados del PRO en Cuyo

En San Luis y en San Juan el panorama es similar a lo que sucede en Entre Ríos. Orrego y Poggi cortaron con la hegemonía del peronismo en sus respectivas provincias y tienen como objetivo revalidar esas victorias en 2025. Para eso necesitan tender un puente con LLA, pero no es tan simple.

"En las elecciones a gobernador los libertarios estuvieron dentro del lema, pero el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quiere ser gobernador. Después está el diputado Carlos D'Alessandro, que tiene otra postura. Es un armado complejo", analizó un lugarteniente de Poggi que aclaró que en San Luis el presidente Milei tiene una imagen alta, pero eso no se traslada a otros nombres.

En San Juan el escenario es casi calcado con la diferencia de que el peronismo, que es la principal oposición a Orrego, se encuentra dividido entre el sector que responde al senador Sergio Uñac y el que se identifica con el exdiputado José Luis Gioja. Al igual que sus pares de Juntos por el Cambio, el mandatario provincial apostará a convivir con LLA con el manual de buenas prácticas que está en pleno proceso de elaboración.

CON INFORMACION DE LETRA P.