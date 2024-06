Belu Lucius sorprendió a sus seguidores con una historia estremecedora sobre uno de sus hijos en Dinamarca. La influencer contó cada detalle de cómo se encontraba Benjamín en el país nórdico.

El terrible susto de Belu Lucius por su hijo, Benjamín

"El susto fue muy grande la verdad. Algo que no llegue a contrales de Dinamarca (porque realmente fue un susto muy grande y no quería que en casa se enteren mis papás) fue que al día de haber llegado algo le pasó a Benja. Amanecimos con el llanto desesperado a las 5 am de Benjamín", explicó la influencer. "Un llanto de dolor de esos que te rompe el corazón de escuchar", siguió.

"No entendíamos qué pasaba hasta que prendimos la luz y le vimos la mitad de la cara hinchada. REALMENTE ME TEMBLABA LA MANO. EL ES ALGO ALÉRGICO Y LO PRIMERO QUE PENSÉ FUE EN ESO", agregó la ex participante de Masterchef. Luego siguió dando detalles sobre lo que posiblemente fue uno de los momentos que más miedo tuvo la influencer por sus hijos.

"SIN FIEBRE. SOLO DOLOR. Cuando se volvió a levantar volvió a llorar, pataleando del dolor que sentía. Llamé a la asistencia al viajero y me mandaron un médico al hotel. Nos organizamos con Javi para que él salga a dar una vuelta con Bauti mientras yo me quedaba esperando al médico. Vimos películas, jugamos con los chiches que habíamos llevado. POR EL MOMENTO ERA SOLO LA CARA HINCHADA, MUCHO ARDOR Y DOLOR AL COMER. NADA MÁS", siguió.

Belu Lucius detalló todo lo que pasó en Dinamarca con uno de sus hijos. Para tranquilidad de todos sus seguidores, la influencer aclaró que esto pasó hace un tiempo y que, después de que Benjamín fue atendido por un médico, pudo disfrutar su viaje, aunque fue un susto enorme.

Fuente: caras.perfil.com