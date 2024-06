Reapareció el papá de Meghan Markle e hizo un desesperado pedido

Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, volvió a hacer una aparición pública y revivió el conflicto familiar que inició antes de su boda con el príncipe Harry. Este fin de semana se dio a conocer el desesperado pedido que hizo el padre de la actriz y sorprendió.





La ruptura en la relación entre padre e hija se dio en los días previos a la boda de la duquesa de Sussex, en mayo de 2018. Por este motivo, Thomas Markle nunca conoció a sus nietos, Lilibet y Archie. A días de su cumpleaños, hizo un pedido sobre este tema.



"Nunca he sido de los que celebran cumpleaños, pero sé que la única persona de la que más quiero saber, Meghan, no se pondrá en contacto. Me encantaría conocer a mis nietos, pero a estas alturas sería feliz con una fotografía", afirmó en diálogo con Daily Mail.



El hombre, quien está por cumplir 80 años, sueña con conocer a Lilibet y Archie, los hijos de Meghan Markle y el príncipe Harry. Como no tiene ningún tipo de contacto con su hija, decidió hacer este pedido de manera pública para que llegue a sus oídos.

Por otro lado, Thomas Markle admitió que desea hacer las pases con el príncipe Harry. "Ojalá hubiéramos podido solucionar esta situación. Siempre estuve dispuesto y dispuesto a hacerlo", se lamentó el hombre que teme morir sin haber conocido a sus nietos.

"¿Por qué Harry nunca vino a verme? Tiene los recursos para volar alrededor del mundo. ¿Por qué no vino a verme? Sé de personas de la casa real como Jason Knauf que lo instaban a hacerlo. Eso nunca ha tenido sentido para mí. ¿Qué hombre se casa sin conocer al padre de su esposa?”, se quejó Thomas Markle en la nota a Daily Mail.

En la serie "Harry & Megan", la duquesa de Sussex contó detalles sobre el distanciamiento con su padre, el cual se dio luego de que él vendiera a la prensa fotos "montadas". Además, hizo declaraciones a los periodistas sin tener el consentimiento de su hija. "La persona en la que se ha convertido no es la niña que críe", declaró ahora Thomas Markle.

Fuente: Clarin