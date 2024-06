El Gobierno nacional repudió el intento de golpe de Estado en Bolivia

La canciller Diana Mondino aseguró este miércoles que “la democracia no se negocia”, al repudiar el intento de golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, Luis Arce, que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas del vecino país. El mensaje llegó dos horas después que los militares bolivianos encabezados por el general Juan José Zuñiga se pronunciara contra el Gobierno constitucional.

“Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”, expresó Mondino luego que el levantamiento militar fuera sofocado. Así, se convirtió en la primera funcionaria del Ejecutivo nacional en referirse sobre lo sucedido en Bolivia, aunque dos horas después del marco de tensión en el vecino país.

Más expresiones en respaldo a Bolivia

Entre otros dirigentes políticos que se refirieron a la situación en Bolivia, el expresidente Alberto Fernández aseveró que “el levantamiento antidemocrático de algunas unidades del Ejército de Bolivia, solo merecen el más enérgico repudio”. “Mi respaldo incondicional al presidente Luis Arce y convoco a la defensa firme de la democracia. No permitamos que la voluntad del pueblo sea avasallada. Fuerza Bolivia!”, expresó.

Si bien el posteo de Mondino en redes sociales ya había salido, Fernández manifestó que “es lamentable que el gobierno libertario no haya repudiado oficialmente el levantamiento militar ocurrido en Bolivia”. Tras ello, recordó: “No me olvido que en 2019, el gobierno macrista envió armas para apoyar a los golpistas que instauraron un gobierno de facto en Bolivia. ¿El gobierno libertario va a seguir los pasos de sus socios macristas y va a seguir ignorando este grave atentado contra la democracia?”, se preguntó.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, expresó: “El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires condena enérgicamente el intento de golpe de Estado en el Estado Plurinacional de Bolivia”. En esta línea, sostuvo: “El Ejército debe respetar al pueblo boliviano y a sus instituciones democráticas. Toda nuestra solidaridad con el Presidente Luis Arce”.

Por último, el senador nacional y mano derecha de la dos veces mandataria Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, manifestó su “enérgico repudio al intento de golpe de Estado en Bolivia”. “Ante todo, debemos respetar la democracia y la voluntad popular. Asimismo, esperamos que el gobierno argentino tome una postura rápida y coherente con la de los demás países de la región”, concluyó.

Juramento a nuevos altos mandos de las fuerzas y retirada de los tanques

En tanto, en medio de la tensión, Arce le tomó juramento a los nuevos altos mandos de las fuerzas militares que quedaron compuestas por José Wilson Sánchez Velásquez como nuevo comandante del Ejército; Gerardo Zabala Álvarez, de la Fuerza Aérea, y Renán Guardia Ramírez, de la Armada. Tras asumir, Sánchez Velásquez ordenó la retirada de los tanques en Plaza Murillo y el personal militar que se había unido al levantamiento comenzó a replegarse, indicó la prensa local.

