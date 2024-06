El Gobierno retoma la agenda laboral para suprimir más planes sociales

El gobierno de Javier Milei lanzó este miércoles el primer programa para salir de la agenda de la motosierra y la licuadora fiscal y comenzar a desandar el asistencialismo. El secretario de Pymes y de Economía del Conocimiento, Marcos Ayerra, presentó ante 600 empresas, cámaras empresariales y ONGs, la Plataforma Capacitar por la cual el sector privado ofrecerá 400 cursos virtuales gratuitos de oficios a sectores vulnerables, muchos de los cuales perciben programas sociales.

Según pudo saber iProfesional, el objetivo del ministro de Economía, Luis Caputo, consiste en que se integren al plan la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto con su nuevo jefe de Gabinete, Lucas Aparicio, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. El objetivo es mostrar señales a la economía real, castigada por el ajuste fiscal.

Plataforma Capacitar, un programa que apunta a eliminar planes sociales

Desde el día miércoles, entonces, se puso en marcha la Plataforma Capacitar para que cualquier ciudadano en forma gratuita pueda acceder a cursos de capacitación en trabajos con salida laboral que se realizan de manera virtual online y de emprendedurismo. Se puede acceder a través de la página oficial del Estado nacional.

"La primera etapa de la macroeconomía es difícil, pero hemos bajado la inflación y hemos trabajado en forma integrada con todos los sectores del Gobierno para conseguir mejores condiciones para las Pymes y ahora queremos capacitar a los trabajadores para ellas", dijo Marcos Ayerra, secretario de Pequeña y Mediana Empresa (Pymes), Emprendedores y Economía del Conocimiento.

Según fuentes del Ministerio de Economía, existen diálogos con Pettovello y Cordero, fogoneados en gran medida por Lucas Aparicio que viene del PRO, pero también tiene pasado en el peronismo y conoce a fondo el mundo sindical. Aparicio es titular de la Fundación Civis y fue secretario de Trabajo en el gobierno de Mauricio Macri.

Fue precisamente Macri quien se lo recomendó a Pettovello para reemplazar a Fernando Szereszevsky, su anterior jefe de asesores que estaba más ocupado en la representación de la banda de Los Ratones Paranoicos. Presentó su renuncia debido a una gira de los músicos y como consecuencia de la crisis de la falta de entrega de alimentos.

El Gobierno retoma la agenda laboral para suprimir más planes sociales

La agenda de Aparicio coincide mucho con la de Marcos Ayerra, que también fue funcionario del macrismo, cuando dirigió la Comisión Nacional de Valores. Ayerra es empresario y asesora a empresas pequeñas y medianas. Militó en el sector del PRO junto al ex intendente de General Sarmiento, Javier Iguacel y la ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico.

Ayerra designó como subsecretario de Economía del Conocimiento a Santiago Pordelanne, que viene del sector privado, donde revistó en importantes empresas de tecnología y está llevando adelante un programa para que empresas del sector capaciten a jóvenes de fundaciones y ONGs de todo el país que capacitan en habilidades blandas o actitudinales.

También Marcos Ayerra tiene esa visión social de la actividad económica porque forma parte del consejo directivo de la Fundación Pescar, que también se dedica a capacitar a jóvenes vulnerables en competencias actitudinales, como el compromiso y la cultura del trabajo.

"Este tema es cultural, tengo un amigo en Córdoba que cultiva nueces y este año me dijo que no pudo conseguir gente, hay que luchar contra eso, lo que dejó el asistencialismo nacional en la Argentina", dijo Marcos Ayerra en el auditorio del noveno piso del ex Ministerio de la Producción, donde ahora están la secretaría Pyme y de Industria, entre otras secretarías y subsecretarías.

"Esto recién empieza con la Plataforma Capacitar. Una persona que tiene una franquicia me dijo ‘yo quiero hacer algo y voy a financiar un curso para microfranquicias en barrios vulnerables, y voy a conseguir mentores. La plataforma busca que el que quiera ayudar, pueda hacerlo", señaló Marcos Ayerra, que hasta ayer conservaba un bajo perfil, pero que tiene reuniones con empresas todos los días.

El programa busca salir de la lógica del gobierno de Javier Milei de tener una agenda solo para atacar a los beneficiarios de planes sociales y darles una salida laboral. También busca dotar a la gestión económica con perspectiva más favorable a la microeconomía y salir de la agenda del ajuste fiscal.

Una iniciativa del Gobierno para generar empleo junto con las empresas

La presentación de la Plataforma estuvo a cargo de Santiago Pordelanne, subsecretario de Economía del Conocimiento, que luego de un detallado informe moderó un panel con cuatro mujeres que colaboraron con el portal desde el sector público y privado: Cristina Lorenzo, CEO de Oracle; Eugenia Cortona, subsecretaria de Empleo y Formación de la Nación de la Secretaría de Trabajo; Beatriz Tourn, directora de Capacitaciones de CAME, y Carla Goglia, directora ejecutiva de la Fundación Empretec, fundada por el Banco Nación y la Unión Industrial Argentina.

Los 400 cursos, en su mayoría, son dictados por las más destacadas empresas del sector privado, orientada al desarrollo de capacidades en los sectores PyME, emprendedor y economía del conocimiento.

La iniciativa es público-privada y tiene entre sus objetivos la creación de empleo, fomentar el desarrollo de empresas y emprendedores, impulsar la formación de recursos calificados y fortalecer la exportación de bienes y servicios.

Según dijo Pordelanne a iProfesional, "la plataforma virtual ofrece cursos gratuitos para potenciar el crecimiento, la competitividad y la innovación de PyMEs, emprendedores y empresas de la economía del conocimiento". En una primera fase, concentrará 400 capacitaciones de cámaras empresariales, instituciones y empresas como Aleph, Argencon, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), la Fundación Empretec Argentina, la Fundación Telefónica, IAE Business School, IBM, Inicia, Junior Achievement Argentina, Microsoft y Oracle.

También habrá cursos de formación dictados por profesionales del Ministerio de Economía y todos serán online orientados a la demanda y necesidades específicas del sector privado como digitalización e incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA); habilidades gerenciales y planificación estratégica; exportación e inserción en mercados internacionales, entre otras competencias digitales.

Como una prueba piloto, aunque no se presentó en el auditorio, habrá cursos de oficios digitales como el testing o la colocación de fibra óptica que se les dará a jóvenes de fundaciones y ONGs que apadrinan a jóvenes de barrios vulnerables, como las fundaciones Pescar, Empujar, Reciduca, Sonrisas, Oficios, Manos Abiertas, River Plate, Instituto Madero, Juana Ibarguren, Libres del Sur, Red NAP, Barrios de Pie, Codec Telecomunicaciones y FAI, entre otras. Todas esas fundaciones fueron articuladas por el Movimiento por los Valores de la Argentina, que nuclea una red.

Los funcionarios aseguraron que el objetivo es crear oportunidades de empleabilidad en todo el país, por lo cual, según Ayerra, "Capacitar fomentará el desarrollo y profesionalización de empresas y emprendedores, impulsará la formación de recursos humanos calificados y fortalecerá la exportación de bienes y servicios".

La plataforma tiene cuatro grandes ejes que reúnen los cursos de acuerdo a su temática: ‘Animate a emprender’, que incentiva la creación de nuevos negocios; ‘Transformá tu PyME’, orientado a la modernización y mejora de pequeñas y medianas empresas; ‘Enriquecé tu talento’, que ofrece cursos para el desarrollo personal y profesional especialmente dirigidos a temáticas de la economía del conocimiento, y ‘Conquistá nuevos mercados’, enfocado en la expansión internacional y las exportaciones.

Del lanzamiento participaron, además de Ayerra y Pordelanne, los secretarios de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo; de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, y de Bioeconomía, Fernando Vilella, todos los cuales dependen de Caputo.

Por el sector privado estuvieron directivos de Argencon, CAME, la Cámara Argentina del Software (CESSI), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, la Unión Industrial Argentina (UIA), el Movimiento Nacional Pyme (Monapy), AWS, Banco Santander, Fundación Empretec, Fundación ICBC, Fundación Telefónica, Globant, IBM, Meta, Microsoft, Oracle, Platzi y SAP.

Con este lanzamiento, anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni, el gobierno de Javier Milei buscó darle un giro a la política de la motosierra y el ajuste y pasar a las reformas de segunda generación para capacitar a los jóvenes vulnerables, y algunos de ellos beneficiarios de planes sociales que hoy administra Sandra Pettovello.

* Para www.iprofesional.com