Lautaro Martínez contó el motivo por el que casi se pierde la Copa América 2024

La Selección Argentina tiene un plantel repleto de jerarquía en todas sus líneas, pero en la ofensiva directamente está en otro nivel. No existe selección -al menos de Conmebol y Concacaf- que tenga en sus filas delanteros del nivel de Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Además de haber brillado en sus equipos en la última temporada, en lo que va de la Copa América son los autores de los cinco tantos que lleva convertidos la selección de Scaloni en sus tres primeros partidos disputados: cuatro de ellos fueron del Toro y el restante de la Araña.

Si bien ambos atravesaron una sequía goleadora con la camiseta de la Selección Argentina, en esta Copa América se destaparon: Lautaro a puro gol y Julián con un tanto y un despliegue espectacular. El pasado sábado, la Albiceleste derrotó por 2 a 0 a Perú y cerró el Grupo A con puntaje ideal, el autor de ambos tantos fue el Toro y, una vez terminado el partido, contó sus sensaciones en zona mixta y contó que una lesión lo pudo dejar afuera del certamen continental.

Lautaro contó que pudo perderse la Copa América 2024

“Estuve al borde la operación, sufrí mucho el tobillo. Me infiltré en los partidos y tenía muchos dolores. Apreté los dientes y llegué hasta el final. Y en mi club jugué con antiinflamatorios y me dolía mucho el tobillo”, afirmó el Toro.

Martínez y su presente goleador

El Toro acumula cuatro tantos en tres partidos -uno ante Canadá, otro contra Chile y dos frente a Perú- y al respecto afirmó: “Ha cambiado la racha por el trabajo que hacemos todos. A veces no quieren entrar y cuando quieren entrar… pasan estas cosas,. Y se disfruta. Pero cuando no me tocó marcar, también estaba tranquilo porque sé que siempre doy el cien por cien por esta camiseta y me mato en cada entrenamiento”.

El balance de la fase de grupos

“Nos tocó un grupo difícil, con rivales que nos han hecho partidos difíciles, pero hemos conseguido el pleno de puntos y estamos contentos por eso. Hasta el 1-0 nos costó mucho. Los rivales nos juegan con línea de cinco, cuando no es habitual en ellos. Tenemos que sacar carácter por si se nos complica el partido, como fue ante Perú”, concluyó el delantero del Inter.

Fuente: bolavip