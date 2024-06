Qué partidos hay hoy en la Copa América y Eurocopa

Continúa la actividad de la Copa América 2024 con la última fecha de la fase de grupos. En esta ocasión, este domingo 30 de junio, se define el grupo B que tiene como líder y ya clasificado a cuartos de final a Venezuela, que enfrenta a la eliminada Jamaica. En tanto, México y Ecuador se disputan el otro puesto de clasificación.

Al tratarse de una fecha en que se define todo, tal como pasó con el grupo A, los dos partidos de esta zona se disputan a la misma hora. Así, los partidos México vs. Ecuador y Jamaica vs. Venezuela se disputarán a partir de las 21:00 horas (GMT-3).

La ‘Vinotinto’, que no contará con Fernando Batista en el banco por sanción, quiere asegurar el primer lugar ante los ‘Reggae Boyz’, ya eliminados del torneo. El duelo clave estará entre mexicanos y ecuatorianos, ya que el ganador pasará a cuartos de final, mientras que el perdedor queda eliminado.

Los partidos que se juegan este domingo 30 de junio por la Copa América 2024: horarios y dónde ver

México vs. Ecuador

21.00: Argentina (DSports, DGO y TyC Sports) y Uruguay (DSports y DGO).

20.00: Chile (DSports y DGO), Bolivia (Inter Satelital, COTEOR, Comteco), Venezuela (DSports y DGO) y Paraguay (Tigo Sports).

19.00: Perú (DSports y DGO), Colombia (DSports y DGO) y Ecuador (DSports, DGO, Ecuavisa Ecuador y Canal del Fútbol).

18.00: México (ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, TUDN, TUDN En Vivo, Canal 5 Televisa).

Jamaica vs. Venezuela

21.00: Argentina (DSports y DGO), Uruguay (DSports y DGO) y Paraguay (Tigo Sports).

20.00: Chile (DSports, DGO, 13.cl, Chilevision y Canal 13), Bolivia (Inter Satelital, COTEOR y Comteco) y Venezuela (DSports y DGO).

19.00: Perú, Colombia y Ecuador (DSports y DGO).

18.00: México (ViX, Azteca Deportes En Vivo).

La Eurocopa 2024 continúa con sus octavos de final con otros dos partidos para este domingo 30 de junio. Luego de las victorias de Suiza y Alemania, ahora le toca el turno a otras cuatro selecciones que van en busca de los cuartos. Acá puedes ver en qué horarios y dónde ver estos encuentros.

Inglaterra vs. Eslovaquia

Argentina y Uruguay: 13:00 horas (Disney+)

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12:00 horas (Disney+)

Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas (Disney+)

México: 10:00 horas (Blue To Go Video Everywhere, Izzi GO y Sky HD)

España vs. Georgia

Argentina y Uruguay: 16:00 (ESPN y Disney+)

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 15:00 (ESPN y Disney+)

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00 (ESPN y Disney+)

México: 13:00 (TUDN En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, Izzi GO, Sky HD y Canal 5 Televisa)

