La chanclas de tu infancia están de regreso y no creerás lo que cuestan

El Y2K tuvo un súper boom en 2021 y desde entonces hemos visto regresar tendencias que, para quienes fuimos niñxs de los noventa, pueden significar dos cosas: mucha nostalgia o PTSD por aquellas cosas que usamos y hasta el día de hoy seguimos sin entender por qué (hola faldas sobre el pantalón).

Es un hecho que la moda es cíclica y todo regresa eventualmente, aunque tengo que admitir que sí me deja un poco en shock que la ropa que yo usaba en mi infancia y adolescencia sea lo que esté regresando, ¿en qué momento pasaron 20 años? Pero bueno, una vez superado el trauma, es momento de dejar que las nuevas generaciones conozcan lo que para nosotros fue un momentazo en la moda y tal vez, ¿dejarlos cometer los mismos errores?



El momentazo en cuestión son las chanclas de red con flores bordadas que todas queríamos tener. Rosa, azul, verde, habían en TODOS los colores y eran el objeto de deseo entre las niñas de tu primaria y si no tenías unas, no eras cool.

Bueno, resulta que esas famosas chanclas de colores están de regreso y no es la tendencia en sí lo que me hace cuestionarme este comeback, sino el precio *en shock, otra vez*. Si algún otro Zillennial vivió este momento conmigo recordarán que esos zapatos eran súper baratos, literalmente los vendían en el mercado de mi ciudad y no costaban más de $50 pesos, lo digo con confianza porque si hubieran costado más, mi mamá nunca me hubiera comprado unas.



Cuando las vi en la página de Mango por primera vez, mi primera reacción fue emocionarme: “¡yo tenía de esas!” Después vi el precio y digamos que quedé sorprendida: $1,500 pesos.

Aunque no debería estar tan sorprendida dado que los zapatos del verano 2024 han sido los flats de mesh , era solo cuestión de tiempo para que la moda recordara estos zapatos dosmileros y los volviera a poner en el ojo de las nuevas generaciones.

Muchas marcas se están sumando a la tendencia, por ejemplo, Jeffrey Campbell las vende en $175 USD. Más de tres mil pesos por mis chanclas favoritas de la infancia.



Y aunque habemos toda una generación entera que sabemos que ese precio es un engaño, también les pregunto, ¿volverían a usar las chanclas de red?

Fuente: Elle Mex