Cindy Crawford y Kaia Gerber vuelven a colaborar con Zara

Zara vuelve a contar con con la supermodelo, Cindy Crawford y su sucesora, Kaia Gerber, para presenta la segunda edición de Zara Streaming. Madre e hija se han unido para presentar a los espectadores y consumidores de la marca, una colección de piezas atemporales, pero en tendencia.



Con la ayuda de Karl Templer como director creativo, han retransmitido en vivo una colección de prendas minimalistas para construir un fondo de armario perfecto. De las blazers de cuero a los cómodos mocasines, las chaquetas de ante se han convertido en las protagonistas de esta extensa colección.

Esta chaqueta de ante, con cuello solapa y cierre mediante botones, es el reflejo de la nostalgia de los 90. Minimalista y atemporal, resulta una prenda que nunca te arrepentirás de haber comprado. Ideal para crear tu fondo de armario y ultra fácil de combinar, esta chaqueta no defraudará a nadie y se convertirá en la estrella de todos tus looks, para los días de entretiempo que no nos queremos abrigar en exceso.

LA FIRMA FRANCESA CON MÁS PRESTIGIO NO HA PODIDO RENEGAR DE ESTA TENDENCIA

Hermès también incluye en sus colecciones el ante como elemento estrella.

En su colección Otoño - Invierno 2025 destacó la presencia de chaquetas de ante, en este caso, en colores poco comunes a los que se suelen ver en este tipo de piel, pero que conserva la elegancia y sobriedad, características propias de la firma.

Hermès Primavera - Verano 2025Launchmetrics Spotlight

Por su parte, en la colección Primavera - Verano 2025 ya pudimos ver chaquetas de ante en tonalidades mucho más cálidas para dar la bienvenida a esta temporada del año. Dos opciones que son atemporales y un acierto seguro para tus looks sencillos, pero súper en tendencia.

Fuente: Telva