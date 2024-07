Damián Arabia, mano derecha de Patricia Bullrich, desafió a Mauricio Macri: "Sus declaraciones no son las más adecuadas"

El diputado nacional y vicepresidente del PRO, Damián Arabia, se mostró en contra de las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, fundador y titular del partido, por haberle pedido al presidente Javier Milei que pague los fondos de la coparticipación que Nación le debe a la Ciudad de Buenos Aires (CABA). "En este momento, no son adecuadas", planteó.

"Vi el mensaje por la coparticipación. La información que yo tengo es que hay conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Ciudad por la transferencia de fondos", comenzó diciendo el legislador, que no solo está alineado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sino que también tiene una buena relación con el líder libertario.

"Me parece que en este momento las declaraciones de Macri no son las más adecuadas", comentó en declaraciones al programa radial Habrá Consecuencias (El Destape Mundo). "Patricia es del PRO. Y tanto ella, como yo y como Mauricio, el día que quedamos fuera del balotaje decidimos acompañar al gobierno", agregó.

En ese sentido, insistió: "Cuando uno no está en el gobierno tiene que ser cuanto menos prudente y responsable en estos temas. Si hay una conversación de fondo... incluso hubo un proyecto de resolución que yo no acompañé porque el Gobierno está haciendo un esfuerzo importante para lograr el equilibrio fiscal".

Al ser consultado sobre la relación entre su partido y la Libertad Avanza, expresó: "El PRO no está cogobernando, esa categoría ya no existe".

Este miércoles, Macri le reclamó a Milei que cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena a Nación a restablecer un porcentaje de la coparticipación, el cual había sido modificado durante la gestión de Alberto Fernández. "No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", indicó.

Una asamblea con diferencias

En otro tramo del reportaje, Arabia negó un recrudecimiento en las diferentes posturas que habitan en el partido fundado por Macri. "No sé si hablaría de diferencias en el PRO. Lo importante es que, cuando votamos, los diputados del PRO votamos todos juntos, hemos acompañado al Gobierno en su camino de cambio", destacó.

Sin embargo, reconoció que "hay miradas y tensiones", pero consideró que eso ocurre "en todo espacio político, como en el peronismo o el radicalismo también".

Sobre la disputa entre la ministra de Seguridad y el ex jefe de Estado para conducir el PRO, el legislador nacional respondió: "Para evitar internas teníamos un acuerdo donde uno preside el partido y otro la asamblea. No quiero presuponer que alguien va a incumplir su palabra".

Consultado sobre un supuesto favoritismo con aquellos dirigentes más cercanos al también ex Jefe de Gobierno porteño, dijo: "Desconozco si se pagaron los pasajes a los alineados con Macri y no a los de Bullrich. Nosotros no pagamos pasajes".

