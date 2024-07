Quién juega hoy, viernes 5 de julio, en la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 vuelve a la actividad con el inicio de los cuartos de final. Son dos partidos los que abran esta ronda este viernes 5 de julio en donde se enfrentan cuatro selecciones candidatas al título: España vs. Alemania y Portugal vs. Francia.

Luego de dos jornadas sin actividad tras los octavos de final, se viene la ronda de cuartos en donde hay dos partidos con cuatro selecciones candidatas como participantes. Todo inicia con el duelo entre la anfitriona, Alemania, enfrentando a España, en Stuttgart. Ambas selecciones llegan sin haber perdido partidos y con importantes triunfos ante Dinamarca y Georgia, respectivamente, en la ronda anterior.

Tras este partido, llega el turno para el duelo entre Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo, ya que se ven las caras Francia y Portugal en Hamburgo. Los galos vienen de batir a Bélgica, mientras que los lusos tuvieron que sufrir en los penales para eliminar a Eslovenia.

Los partidos del viernes 5 de julio de la Eurocopa 2024: horarios, TV y streaming en vivo

ESPAÑA VS. ALEMANIA

Argentina y Uruguay: 13:00 horas por Disney+.

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12:00 horas por Disney+.

Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas por Disney+.

México: 10:00 horas por Disney+, Sky HD, Izzi GO y Blue To Go Video Everywhere.

PORTUGAL VS. FRANCE

Argentina y Uruguay: 16:00 horas por ESPN y Disney+.

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas por ESPN y Disney+.

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00 horas por ESPN y Disney+.

México: 13:00 horas por Disney+, Sky HD, Izzi GO, Blue To Go Video Everywhere y ViX Premium.

