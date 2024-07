Martín Caparrós se cruzó con un biógrafo de Javier Milei por el Pacto de Mayo: "Qué satisfacción cuando te insulta un fascista"

El periodista y escritor Martín Caparrós criticó los puntos del Pacto de Mayo, convocado por Javier Milei para ser firmado el próximo 9 de Julio, y luego protagonizó un duro cruce con Nicolás Márquez, uno de los biógrafos del Presidente, quien apuntó contra él por el fracaso de la "Mesa del Hambre", un proyecto del gobierno anterior que apoyó durante su lanzamiento.

El autor de A quien corresponda y El Hambre empezó citando una publicación en la red social "X" del vocero presidencial Manuel Adorni, que incluía los diez puntos del Acta de Mayo que serán firmados por las autoridades.

"Maravilla: el gobiernito argentino convoca a un gran pacto nacional y en sus 10 puntos no menciona la pobreza -que sufre más de la mitad de sus ciudadanos- ni el hambre, ni la sanidad, ni los transportes, ni ninguna de esas cosas que mejorarían las vidas de la mayoría. VLLC! (Viva La Libertad, carajo)", escribió de manera irónica concluyendo con la frase que instaló el líder libertario.

Rápidamente, el escritor de Milei, la revolución que no vieron venir no dudó en salir a cruzarlo. "Y claro imbécil. La pobreza se combate generando riqueza. Para tal fin se necesita estabilidad monetaria y desregulación económica, justo lo que contempla el pacto", manifestó.

Luego, prosiguió: "La pobreza no se combate con tu ridícula 'mesa del hambre', Martín Caparrós. Estás más gaga que (Joe) Biden", sostuvo en referencia al presidente de los Estados Unidos, cuya candidatura a la reelección es cuestionada por los medios de su país debido a diferentes episodios en el que se lo observa desorientado.

El columnista de El País de España fue cuestionado por este proyecto que surgió durante el Gobierno de Alberto Fernández, sobre el cual aseguró que "nunca formó parte" pero que sí aparece en una foto con dirigentes y otros actores sociales que participaron y cuya implementación ha reconocido apoyar.

"Qué satisfacción cuando te insulta un fascista -aunque sea con faltas de ortografía", respondió Caparrós, debido a las opiniones que ha mantenido Márquez sobre cuestiones como la orientación sexual y la identidad de género.

Y agregó: "(Para que se entienda: el señor fascista tiene un par de argumentos, malos pero argumentos. Pero, para desplegarlos, tiene que llamarme "imbécil", "gaga", etc. Así son)".

El periodista ya había sido crítico de las posturas de Márquez, también abogado y co-escritor de El libro negro de la nueva izquierda, en otras oportunidades, como cuando su colega Martín Sivak lo entrevistó para el mencionado medio español y el biógrafo autorizado de Milei afirmó: “Los desaparecidos no eran personas, eran guerrilleros”.

Caparrós, que militó en los setenta en la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), manifestó en ese momento: "Quizás este señor no entiende que, al decir que 'los desaparecidos no eran personas, eran guerrilleros', legitima que lo desaparezcan a él y digan que "Márquez no era una persona, era un fascista". Los famosos derechos humanos sirven para evitarlo".

A principios de mayo pasado, Márquez había sido fuertemente criticado por sus declaraciones homofóbicas durante un reportaje en Diario Con Vos. Allí, aseguró que las "personas homosexuales son invertidos” con vidas “insanas y autodestructivas” y que cuando "el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, está financiando conductas autodestructivas".

