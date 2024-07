Es hora de ver el vaso medio lleno: Atlético no perdió y ojalá sea el comienzo de la recuperación

Predominó la fricción en el Nuevo Monumental. En un partido más táctico y físico que vistoso, Atlético Rafaela y Gimnasia y Tiro de Salta empataron 0 a 0 dando inicio a la fecha con un encuentro que dejó mucho que desear.

La realidad es que escasearon las ocasiones de gol a lo largo de todo el partido. El local, en la necesidad de llevarse los tres puntos, no supo encontrar los caminos para abatir el arco defendido por Federico Abadía. La Crema no pudo argumentar el afán de la victoria en base al juego y el resultado lo reflejó.

Por su parte, el Albo tampoco hizo méritos para llevarse el triunfo. Encontró algunas combinaciones de la mitad de cancha para adelante, pero de igual forma le costó convertir las aproximaciones en chances claras que pudieran provocar peligro en el arco rival.

La expulsión de Attis sobre la mitad del segundo tiempo replegó al conjunto visitante, que de igual forma no sufrió sobresaltos. Con un hombre de más, los de Nardozza fueron dueños durante el final pero no lograron evidenciar la superioridad numérica en el resultado. Sobre el cierre, Agüero y Chaves se cruzaron y también vieron la roja. La Crema no pudo ganar pero al menos no perdió, se vieron algunos signos de recuperación y es hora de ver el vaso medio lleno, al menos no se perdió y quiera Dios que a partir de ahora venga la levantada que permita que Atlético le escape a la zona roja y definitivamente comience a pensar en el próximo campeonato y en recuperar el prestigio que lo tiene como un histórico de la categoría.

Con información de Olé