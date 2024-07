Quién juega hoy en la Copa América y en la Eurocopa 2024

La CONMEBOL Copa América 2024 sigue con su etapa de cuartos de final y este sábado 6 de julio se conocerán dos nuevos semifinalistas. Se completa la ronda de los ocho mejores con dos partidos: Colombia enfrentará a Panamá en Glendale y Brasil jugará ante Uruguay en Las Vegas.

Se llevan a cabo los cruces entre los primeros y segundos de los grupos C y D de competencia. Primero, Colombia se verá las caras ante la gran sorpresa de esta Copa América, Panamá, que dejó en el camino a la local Estados Unidos y a Bolivia. El State Farm Stadium, con capacidad para 63.400 personas, es el escenario del encuentro.

En tanto, el segundo duelo del día y último de cuartos de final será el más esperado por todos los fanáticos. Brasil se enfrenta a la Uruguay de Marcelo Bielsa. La ‘Verdeamarela’ no podrá contar con el suspendido Vinicius, por lo que no la tendrá fácil ante la ‘Celeste’ en el Allegiant Stadium, en donde se espera un marco impactante con más de 60.000 personas.

La Eurocopa 2024 continúa con la actividad de los cuartos de final este sábado 6 de julio con otros dos partidos. Luego de que España y Francia clasificaron a semifinales, Inglaterra, Suiza, Países Bajos y Turquía buscan su lugar.

Se disputan el tercer y cuatro cruce de cuartos de final durante este día. La jornada inicia con el partido Inglaterra vs. Suiza, que se disputa en Düsseldorf. Los ingleses vienen de sufrir para avanzar ante Eslovaquia, mientras que los suizos eliminaron con claridad al último campeón, Italia.

Después de este encuentro, llega el turno para Países Bajos vs. Turquía en Berlín. Los neerlandeses terminaron con las esperanzas de Rumania en octavos de final, mientras que los turcos son la gran sensación del torneo y vienen de sacar a Austria. Los ganadores de ambos partidos se medirán entre sí en semifinales

Partidos de la Copa América 2024 de hoy sábado 6 de julio: horarios, TV y streaming

Colombia vs. Panamá

19.00: Argentina (DSports, DGO y Flow 616) y Uruguay (DSports y DGO).

18.00: Chile (DSports y DGO), Bolivia (Tigo Sports, Inter Satelital, COTEOR, Comteco), Venezuela (DSports y DGO) y Paraguay (Tigo Sports).

17.00: Perú (DSports y DGO), Colombia (DSports y DGO) y Ecuador (DSports, DGO).

16.00: México (ViX, TUDN, TUDN En Vivo, Canal 5 Televisa, Azteca 7 y Azteca Deportes En Vivo).

Uruguay vs. Brasil

22.00: Argentina (DSports, DGO y Flow 616) y Uruguay (DSports y DGO).

21.00: Chile (DSports y DGO), Bolivia (Tigo Sports, Inter Satelital, COTEOR, Comteco), Venezuela (DSports y DGO) y Paraguay (Tigo Sports).

20.00: Perú (DSports y DGO), Colombia (DSports y DGO) y Ecuador (DSports, DGO).

19.00: México (ViX, TUDN, TUDN En Vivo, Canal 5 Televisa, Azteca 7 y Azteca Deportes En Vivo).

Partidos de la Eurocopa para hoy sábado 6 de julio: horario, TV y streaming

Inglaterra vs. Suiza

Argentina y Uruguay: 13:00 horas por Disney+.

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12:00 horas por Disney+.

Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas por Disney+.

México: 10:00 horas por Disney+, TUDN En Vivo, Canal 5 Televisa, Sky HD, Izzi GO, Blue To Go Video Everywhere y ViX Premium.

Países Bajos vs. Turquía

Argentina y Uruguay: 16:00 horas por ESPN y Disney+.

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas por ESPN y Disney+.

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00 horas por ESPN y Disney+.

México: 13:00 horas por Disney+, TUDN En Vivo, Canal 5 Televisa, Sky HD, Izzi GO, Blue To Go Video Everywhere y ViX Premium.

