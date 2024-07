Hugo Menossi habla de todo y anuncia que regresa a la política

Si bien nunca se fue, y tal como lo manifiesta en este extenso reportaje, el exconcejal Hugo Menossi anuncia que para el año que viene tiene serias intenciones de competir, es decir que formalmente está de regreso a la arena política.

Un Menossi reflexivo como siempre, muy cuidadoso de sus palabras pero diciendo muchas cosas que tenia ganas de manifestar, nos habla de todo y de todos, un reportaje para escuchar y desmenuzar cada una de sus palabras.

El regreso de Menossi a la política no es menor para el mapa político de Rafaela, ya que sin lugar a dudas es un jugador importante que tiene votos propios y que le va a restar tanto al sector de Viotti como al peronismo votos, eso no es para nada menor, ya que seguramente las próximas elecciones van a ser muy peleadas y cualquier cargo electivo se va a definir por poco margen, por lo que en la discusión aparezca un jugador de primera no es un dato menor.

En este reportaje Menossi habla de la gestión de Leonardo Viotti y quizá ese fue el único punto en donde se lo ve "haciendo equilibrio" para no herir susceptibilidades, dando la impresión de no querer decir todo lo que él mismo quisiera.

Hugo Menossi está de regreso y no es un tema menor para la política de Rafaela