El pacto de medianoche de Javier Milei: ¿qué mito marcará a la nueva Argentina?

Cuando el país se haya ido a dormir o, en todo caso, como harán entusiastas de la noche a pesar de la ola polar que congela las ganas de salir, se entregue a los placeres terrenales que suele alentar la ausencia de luz, Javier Milei firmará, con una representación módica de la casta maldita, el pacto que, asegura, fundará la nueva Argentina.

El Pacto de Mayo, sostiene el Presidente, alumbrará la Argentina potencia de la libertad y el progreso. Sin embargo, si fuese por influjo de esa hora cargada de misticismo, no queda claro si lo que nacerá cuando, en la frontera entre el lunes 8 y el martes 9 de julio, las dos agujas de los relojes apunten al cielo será tan bueno como augura el jefe de Estado o, en cambio, una tragedia de proporciones bíblicas.



En el campo de la ficción, el esoterismo, la mitología y las leyendas, un territorio nada ajeno a un mandatario que conversa con animales muertos y se encomienda a las fuerzas del cielo, la medianoche es un salto al vacío.



Los egipcios creían que el sol moría al atardecer y renacía a la medianoche, un momento del día que marcaba, cada vez, el milagro de la vida.

Los celtas entendían a la medianoche como un espacio en el que las leyes se retiraban y daban paso a la magia: a esa hora, todo era posible.

La mitología griega aporta la leyenda de las tres Moiras, diosas que aparecían a la medianoche con su poder para disponer de las vidas de los mortales.

La nórdca, en cambio, habla de carruajes que en ese umbral salían a recoger las almas de los muertos.

La liturgia católica ubica en una medianoche, la del 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús, el Mesías, el hijo de Dios: concebido sin pecado, el niño llega al mundo para salvarlo. Con él, a la medianoche, nace la esperanza.

A la medianoche salen las brujas y los fantasmas a sembrar el miedo.

En el cuento, a la medianoche se termina el hechizo del hada madrina, la princesa vuelve a ser la Cenicienta y el carruaje se convierte en calabaza.

Según la mitología guaraní, a la medianoche, el maldito séptimo hijo varón se refugia en las sombras, se convierte en lobizón y asuela el litoral hasta que cantan los gallos.

En Drácula, el clásico de Bram Stoker, a la medianoche el príncipe de las tinieblas se levanta de su siesta para chuparles la sangre a sus huéspedes.

Javier Milei, el príncipe de la medianoche

La leyenda de la Argentina de Milei comienza a escribirse a la medianoche, cuando el lunes se haga martes en el Jardín de la República, donde hace 208 años las provincias unidas del Río de La Plata se declaraban independientes del yugo colonial.

¿Renacimiento, esperanza y salvación?

¿Decepción, terror y agonía?

A juzgar por la flaca concurrencia del poder a la trasnoche libertaria (no estará la vicepresidenta Victoria Villarruel; de los expresidentes, sólo estarán Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá; faltarán cinco gobernadores y no van los integrantes de la Corte ni la CGT ni las tropas de Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto), las apuestas no son alentadoras.

CON INFORMACION DE LETRA P.