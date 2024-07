Alerta Naranja por frío extremo en Rafaela

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja para Rafaela y zona por frío extremo. Tiene alcance hasta la tarde de este jueves 11.

Las alertas naranjas también alcanzan a buena parte de la provincia de Santa Fe: 10 de los 19 departamentos. Los otros 9, están bajo una alerta roja.

El llamado de atención también llega desde la Patagonia hasta el norte, con excepción del norte de Misiones, Salta y Jujuy.

¿QUÉ SIGNIFICA EL ALERTA NARANJA?

El alerta naranja es porque las temperaturas, en este caso, muy bajas, pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo (como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.).

¿CÓMO SE DETERMINAN LOS NIVELES DE ALERTA EN LOS EVENTOS FRÍOS?

Los umbrales para determinar la ocurrencia de un evento de frío con temperatura extrema se establecen en base al Percentil 10 (P10), tanto para las temperaturas máximas como mínimas. Estos valores también pueden entenderse como la temperatura por debajo de la cual uno se encuentra dentro del 10% de las temperaturas más bajas registradas (periodo 1961-2010) en ese lugar. Por debajo de esos umbrales, se considera que las temperaturas son extremas y deben tomarse precauciones. El Sistema también utiliza otros percentiles, como el P5 y el P1 que denotan eventos más extremos aún, y son, entre otras cosas, los que definen el pase o no de un nivel de alerta a un nivel más alto.El SAT-Temperaturas Extremas Frío fue desarrollado para funcionar de manera automatizada utilizando los datos de las temperaturas máximas y mínimas registradas en días anteriores y el pronóstico para el siguiente día. En base a esta información el Sistema emite los niveles de alerta correspondientes a cada área. En general, el pase de nivel de alerta (verde a amarillo, amarillo a naranja, naranja a rojo) está dominado por dos efectos fundamentales: a) la persistencia de un evento y b) la probabilidad de tener temperaturas extremas más frías que los umbrales más extremos (es decir P5 ó P1).



¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES FRENTE A UN EVENTO DE TEMPERATURA EXTREMA FRÍO?

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.Reseñamos a continuación algunas de ellas y sugerimos remitirse a la información oficial.



Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.

Fuente: via pais