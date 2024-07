El que se enoja, pierde

El presidente Javier Milei viene de un enojo grande, disparado por la decisión de Banco Macro de ejecutar puts correspondientes a bonos por 16 billones de pesos. En la Casa Rosada acusan una maniobra política de desestabilización contra el gobierno y señalan a Sergio Massa, pero la decisión de la entidad crediticia -de esta y de otras- está claramente incentivada por motivos económicos.

* Breve explicación. Los puts son una suerte de seguro que les da derecho a los tenedores de un bono de venderlo a su valor nominal al emisor –el Tesoro– si su cotización se desploma. Esos seguros estimulan la toma de esa deuda pública por parte de los bancos, pero el problema es el pasivo que suponen, sobre todo cuando llegan pedidos concretos de ejecución. Ante esto –que supone entregar pesos y sobresaltos con el dólar–, Milei acusó de “golpista” a la conducción de un banco importante, lo que le metió más ruido a un mercado que, si algo necesita, es calma.

* Otra digresión: Milei y Toto Caputo no inventaron los puts, pero son quienes más manija le han dado. Si no desean que se los ejecuten, podrían empezar por no ofrecerlos en semejante medida, siendo, como son, un incentivo a gatillar en momentos de dudas crecientes sobre las deudas del Tesoro y de especulaciones, también en alza, sobre eventuales retoques cambiarios.

Toto Caputo puso paños fríos

En medio de ese clima innecesariamente enrarecido, Caputo salió a enmendarle la plana a su volcánico jefe y relativizó las teorías conspirativas. “Una cosa de un solo banco generó el ruido que generó y fue un 10% de los famosos puts. Prefiero no hacer juicios de valor, pero se lo dije a uno de los accionistas del Banco Macro: ‘Si vas a hacer una cosa así, se lo deberías haber comunicado al presidente del Banco Central’”, señaló. Paños fríos para una guerra que es también política y que, según fuentes de la Casa Rosada, anima tras bambalinas el excandidato presidencial de Unión por la Patria (UP).

Son tan claros los incentivos económicos que motivaron la movida del Macro –y no sólo de ese banco–, que el señalamiento al excandidato panperonista parece tirado de los pelos: parecería que el Gobierno necesitara ponerle nombre a algún enemigo para confrontar, dada la condición de la oposición como un vacío ecuménico.

En el fondo, entonces, es la relación con el mercado financiero lo que está en crisis: este jueves volvieron a subir –considerablemente– los tipos de cambio paralelos –la brecha con el oficial ya apunta al 60%, la mayor de la era paleolibertaria– y también el riesgo país.

El vínculo con el Círculo Rojo

También es delicado el vínculo con el segmento productivo del Círculo Rojo, al que el mismo gobierno que aplica políticas intencionadamente hiperrecesivas como “remedio” para la inflación le reclama que lo saque del pozo.

Guillermo Francos conminó a los empresarios que lo escucharon en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) en el Alvear Icon Hotel a “ponerse la camiseta en serio”. “Depende de ustedes que los argentinos tengan el futuro económico que se merecen”, les habló con el corazón. ¿No del Gobierno?

Caputo le puso fecha a la reducción del impuesto PAIS a las importaciones y gastos en el exterior –de 17,5% a 7,5%–. Será en septiembre y repercutirá en un abaratamiento de los bienes y servicios contratados en el exterior.

Esa medida, un indicio fiscalmente caro de la intención de salir del cepo, les gusta a los empresarios que importan para vender a los consumidores o para hacerse de insumos y partes, aunque desagrada a los que atienden al mercado interno con su producción local. Si a eso se suma su ratificación de las actualizaciones del dólar oficial al 2% mensual, por debajo de la inflación, es evidente que el ministro empieza a gastar dólares que no hay a cuenta de la ayuda de algún benefactor. Si eso no cambiara, la del Fondo se haría difícil… La idea es reactivar soltando el freno de mano de las importaciones.

¿Le alcanzará? ¿Y cuál sería la velocidad de una política tan cortita de patas?

Esta historia continuará...

* Para www.letrap.com.ar