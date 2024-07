A 10 años de la final entre Argentina y Alemania del Mundial 2014, expertos en arbitraje definieron si fue penal de Neuer a Higuaín

Un 13 de julio de 2014, Argentina disputaba la final del mundo ante Alemania con la ilusión de obtener la tan deseada tercera estrella. A los 10 minutos del segundo tiempo, Manuel Neuer sale lejos y derriba a Gonzalo Higuaín luego de tocar la pelota con su puño derecho. Todo un país pidió penal para la Albiceleste, pero el árbitro Nicola Rizzoli cobró falta en ataque.

Pasaron 10 años y hay diversas opiniones sobre esa jugada. Para unos fue un penalazo, para otros no tanto, algunos aseguran que con VAR se hubiera cobrado. El propio juez sostiene que estuvo bien en no haber sancionado la pena máxima.

Ahora bien: ¿qué dicen los expertos? En diálogo con BOLAVIP, cuatro ex árbitros dieron su punto de vista sobre la jugada que podría haber cambiado la historia de la Selección y de aquellos jugadores. A continuación, las observaciones de Héctor Baldassi, Luis Olivetto, Miguel Scime y Pablo Lunati.

Qué dicen los expertos de la jugada de Higuain y Neuer

“La disputa del balón era entre Higuaín y el arquero, que obviamente tiene la posibilidad de jugar la pelota con la mano. Claramente, toca primero la pelota. Después se lo lleva con mucha vehemencia a Higuaín, pero la pelota la toca claramente”, comenzó explicando Baldassi y agregó: “Hay un choque. En ese momento, en 2014, con los elementos que a mí me daban, no era penal“.

Sin embargo, aclaró que hoy podría haberse cobrado: “Después FIFA agregó una palabra que es la ‘impetuosidad’ y ahí cambia la mirada de la jugada, porque el arquero alemán tiene vehemencia en la salida. Entonces, lo podés considerar impetuoso y por eso te daría penal”.

Luis Olivetto, por su parte, sostuvo: “Cuando el arquero lo choca, parecía que Higuaín terminaba en la morgue y sin embargo, cuando el árbitro cobra falta en ataque, se levanta como un resorte a protestarle. Para mí, fue una acción de juego y nada más. Un choque común, como puede haber tantos en un partido. No fue penal de ninguna manera”.

“Hay otros que hablan de ‘fuerza excesiva… Que se yo. El tipo viene a la carrera, está jugando una final del mundo y no le va a pedir permiso a Higuaín para saltar y sacar la pelota. Los que dicen lo contrario tendrán otro pensamiento sobre lo que es el fútbol y sus reglas. Son opiniones, todo es válido en el arbitraje”, concluyó.

La postura de Pablo Lunati va en sintonía con la de sus colegas: “Yo estaba en la pletea, la vi de frente y no me pareció absolutamente nada, ni a mi ni a nadie. Para mí, no tiene lugar donde poner la rodilla. Por más que se vea un impacto, para mí no fue penal”.

“Hoy, con VAR, es muy probable que se cobre penal. Eso es hoy. En ese momento en la cancha no fue absolutamente nada y para la mayoría de la afición futbolística tampoco”, expresó.

Quien se diferenció fue Miguel Scime: “No se pueden tener dudas. Neuer inició el contacto, haciéndole correr riesgo físico a Higuaín. La temeridad por la distancia, la velocidad que le imprimió a la acción sin ningún tipo de preocupación y la fuerza con la que llegó pudieron provocar una lesión. Era falta del alemán, no de Higuaín“.

Qué dijo Nicola Rizzoli sobre la jugada

Días después de aquel triunfo alemán, Rizzoli ratificó que estuvo bien en no haber cobrado penal para Argentina: “Neuer llega primero a la pelota. Gonzalo protestó en el momento, pero, cuando terminó el partido, tanto él como los otros argentinos me felicitaron diciéndome que había arbitrado de manera perfecta”.

De todas formas, reconoció que estuvo mal en haber sancionado falta del Pipa: “Me di cuenta cuando volví a ver las imágenes. Eso debo decirlo”.

La opinión de Higuain sobre el choque con Neuer

En 2020, en diálogo con TyC Sports, Pipa dio su punto de vista: “Yo creo que es penal. El arquero me pega un rodillazo y me inhabilita a llegar a la pelota. Pongámoslo al revés: centro al área, yo le doy un rodillazo a Neuer, cabeceo y hago el gol. ¿Qué es? Yo creo que me van a cobrar foul”.

“A Rizzoli no le pregunté más. Él va a defender sus intereses, no tengo nada contra él ni contra Neuer. Habrá visto eso. Lo peor de todo es que cobró foul mío, si no era penal era lateral para Argentina y punto“.







Fuente: bolavip