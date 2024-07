La necesaria reforma a la Constitución de Santa Fe va por buen camino

La presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Clara García, sostuvo que "está decidida" a avanzar con una reforma constitucional para permitirle la reelección al gobernador Maximiliano Pullaro. La actual Constitución prevé un único mandato de 4 años y el mandatario provincial ya busca cambiar la ley para volver a ser reelegido, pese a que su territorio se encuentra bajo un contexto de recesión.

La primera mujer en presidir la Cámara baja santafesina impulsa profundas modificaciones, como la que le permitiría extender a Pullaro su cuestionada gestión, ya que, según la legisladora, la Provincia es "una de las pocas provincias que no se ha adecuado al cambio constitucional nacional".

"Es el único cargo en toda la provincia que no tiene reelección. La tienen los legisladores, diputados y senadores, la tienen los intendentes y presidentes comunales, la tienen los concejales. Los dos únicos cargos que no tienen reelección son el de gobernador y vicegobernador. Vamos por los acuerdos. Son temas que todavía no han sido tratados y definidos", afirmó en diálogo con El Litoral.

La socialista, perteneciente a Unidos para Cambiar Santa Fe, acompaña al gobernador en los principales actos, recordando que ambos tuvieron la escuela del exmandatario Miguel Lifschitz, quien logró que el proyecto de ley que impulsaba la reforma llegue al recinto en 2018, pero no pudo alcanzar la mayoría necesaria para continuar con su tratamiento.

Además, hizo un balance del primer semestre parlamentario y manifestó que la Cámara de Diputados tuvo "una cantidad inédita de leyes votadas, un récord, pero además una calidad parlamentaria interesante porque la gran mayoría de esas leyes surgieron con votos que no eran sólo del frente Unidos, sino que abrimos a otras miradas". Y siguió: "Tomo de este primer semestre ese aprendizaje para fortalecerlo y continuarlo, más allá de que pueda haber otros temas en los cuales tengamos divergencias".

En ese sentido, enumeró las leyes sancionadas que le permitieron a Pullaro establecer medidas de ajuste que el pueblo santafesino sufre: "Varias normas tuvieron que ver con la Policía, el Servicio Penitenciario, con la Justicia como ordenador y acción de persecución penal y han dado muy buen resultados. Son aprendizajes organizacionales muy buenos en política y en gestión. Se vienen ahora momentos en los cuales pesan más los proyectos de los propios legisladores y quizás otros temas que son los que interesan, temas de fondo como la futura ley de Educación, el Presupuesto 2025, donde vamos a marcar prioridades para ese año; temas que hacen a la producción y el empleo. Será un semestre muy activo y más diversificado que el comienzo, en el que eran mensajes, la mayoría relacionados con seguridad y justicia".

Reforma previsional en Santa Fe: "Los gremios van a tener presión"

Mientras los estatales miran con desconfianza y temor la reforma jubilatoria que pretende Pullaro, el Gabinete provincial cuestiona la edad de retiro de los empleados públicos y apunta contra el actual régimen jubilatorio por ser un "sistema legal desajustado, que tiene muchas inconsistencias e incoherencias".

La iniciativa del Ejecutivo y el Poder Legislativo comenzó como una reforma previsional, pero fue altamente rechazada por los distintos sectores afectados en asambleas públicas. Tras algunas modificaciones, la Legislatura alcanzó consensos y, como paso previo, aprobó la creación de una mesa multisectorial que ya comenzó a estudiar, elaborar y redactar un informe respecto de la sustentabilidad del régimen previsional vigente en la Provincia.

García confirmó que el tema será tratado en agosto y que los gremios estatales son los que "van a tener presión". "El proceso para la reforma de la caja de previsión de los empleados públicos ha sido importante en varios sentidos. Quedó en claro que la órbita de la Caja sigue siendo el estado provincial", apuntó.

Asimismo, aclaró que, desde el gobierno provincial, seguirán con los pedidos a Nación por "la cobertura de aquellos recursos" que le corresponde al territorio santafesino por ley. De esta manera, explicó que "hay una deuda importante del Gobierno nacional anterior", pero que la administración de Javier Milei, a través de el DNU 70/2023, dio "por tierra con esa cobertura".



"Recordemos que cuando allá por los años 90 muchas provincias cedieron la caja a la Nación, se desligaron de este costo. Nación tiene la obligación de resarcir hasta el límite de lo que se hubiera compatibilizado con el sistema nacional. Eso cubrió durante muchos años un porcentaje muy alto del déficit y es de justicia hacia las provincias como Córdoba y Entre Ríos, que no lo cedimos", afirmó.

