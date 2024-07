La mamá de Alexis Mac Allister rompió el silencio sobre Cami Mayan, la exnovia de su hijo

Luego de que Cami Mayan diera detalles del dolor que sintió tras separarse de Alexis Mac Allister (en especial, luego de que al poco tiempo se pusiera de novio con quien era su amiga, Ailén Cova), Silvina Riela (la mamá del futbolista) y habló como nunca de este tema en Socios del Espectáculo.



Todo comenzó cuando Matías Vázquez indagó a la mamá de Alexis para el programa de eltrece: “Me imagino cuando vos, en primera persona, sentiste lo que pasó en su momento con Cami Mayan y después la nueva novia de Alexis, saltaste como madre, ¿no?”, quiso saber el panelista.

Tras escucharlo, la entrevistada se sinceró: “Nosotros no éramos ajenos a que esto podía pasar cuando uno se expone y cuando uno llega a la cima, como ha llegado Alexis. Yo soy la esposa de un exjugador de Boca, de la Selección, habíamos ya vivido sin que hubiese tantas redes, situaciones parecidas. Entonces, mucha gente supo aconsejarnos en ese momento y hoy hacemos lo mismo con ellos”.

“El silencio nos ayuda porque sabemos que hay cosas que hay que dejarlas rodar y con el tiempo se van acomodando. Nosotros no podemos hacer nada porque habla un poco de la otra persona. Hay una frase que dice que realmente conoces las personas cuando se van”, agregó.

Y siguió: “No hemos arremetido en nada, entendemos la otra parte y entendemos el dolor, el resentimiento, todo. Nos duele que, por ahí, todo eso se ligue al dinero. Yo siempre hablé con ella cuando pasó lo que pasó. Estuve con ella, la acompañé y la ayudé en todo lo que me pidió Alexis que la ayudara”.

“Entonces, mi tarea es esa. Yo soy representante legal de Alexis en Argentina, entonces me dediqué a eso y me dediqué también a que ella se sienta contenida, porque todos hemos sido dejados por ahí por un amor o por una pareja de momento y sabemos lo que significa. Y yo lo que más cuido es eso, la cabeza de las personas. Las personas para mí no son descartables”, dijo.

“Tengo sentimientos, pero la verdad es que después de que todo se hizo más público y todo, no tuve contacto con ella. Camila, de hecho, la llamé cuando pasó todo y nos dimos un abrazo. Traté de estar lo más que pude. Bueno, después vienen actitudes que uno dice, ‘bueno, ya está. Acá no puedo estar más’. A mí me afecta que las personas no estén bien y que la pasen mal por cosas que a veces hasta son inventadas. Se cambian fechas, situaciones, todo. Y bueno, pero no podés salir a pelearte con todo el mundo y andar dando explicaciones a todo el mundo de la vida privada”, cerró Silvina, firme con su postura.

