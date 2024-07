Jimena Barón le gritó de todo a Maluma durante la final de la Copa América:

Jimena Barón fue una de las celebridades que se hizo presente en el final de la Copa América 2024 en el Hard Rock Stadium de Miami. La cantante asistió junto a su hijo, Momo, y alentó a la Scaloneta a pesar de las altas temperaturas, los problemas en el ingreso y el sufrimiento durante el partido.

Para relatar cómo fue esta experiencia, hizo un posteo especial en Instagram. Lo más llamativo de la publicación fue un video donde se puede ver su reacción cuando uno de sus colegas apareció en la pantalla gigante del estadio. “¡Argentina, Argentina, Argentina! ¡Cerrá el or... Maluma, la con... de tu vieja!”, empezó a gritar la artista cuando vio al colombiano.

Más allá de ese registro que se volvió viral, el relato de La Cobra contó los pormenores de los problemas que hubo para acceder a las tribunas. “El ingreso fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar”, expuso.

Por otra parte, aprovechó para exponer su discusión con un desconocido que le había robado el asiento y también se mostró emocionada por haber visto la entrada en calor de los jugadores. Además, le dedicó algunos exabruptos a las figuras de la música colombiana que estaban presentes.

“El ambiente era muy colombiano, eran mayoría, nos decían barbaridades, Shakira, Maluma y la con... de la lora. Quiricocho a todos”, escribió haciendo uso de la jerga futbolera.

Finalmente, aclaró que se trató de un momento teñido por la euforia del partido. “No hay que decir malas palabras ni insultar gente así, Momo sabe que fue una excepción”, concluyó.

Fuente: TN