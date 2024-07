Martín Yeza liquidó a Patricia Bullrich por querer romper el PRO: «Es ingrata con las personas que creímos en ella»

El diputado del PRO y presidente de la Asamblea del partido, Martín Yeza, lanzó duras críticas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificándola de «desagradecida e ingrata». Esta controversia se originó luego de que Bullrich declarara que el partido La Libertad Avanza ya había absorbido a los votantes del PRO, lo que Yeza refutó con firmeza.

Yeza expresó su molestia a través de la red social X, comentando una entrada de la Juventud Nacional del PRO. «No solo no fuimos absorbidos, sino que votamos 116 a 0 cambiar la forma que nos trajo hasta acá. Es difícil entender que una ministra de un tema tan delicado para todos los argentinos haya quedado tan herida como para seguir con este tema y dañar más de lo que ya ha hecho a un partido que solo la ayudó», indicó Yeza.

El enfrentamiento se intensificó durante una reunión del partido a principios de mes, la cual culminó con acusaciones y gritos de ambos bandos. El sector aliado a Bullrich abandonó la reunión en medio del caos. Este contexto tenso fue alimentado por las declaraciones de Bullrich en el medio español EDATV, donde habló de la interna del PRO y defendió la fusión de ambos partidos.

El ex intendente de Pinamar, en una entrevista con LN+, también se mostró desconcertado respecto al posicionamiento actual de Bullrich. «No sé si Patricia Bullrich está dentro del PRO o es libertaria. Lo que sí sé es que el PRO la puso en un lugar donde nunca había estado. Fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta. Y yo, sin metáfora, casi me mato en la ruta para militar su campaña», afirmó.

El consejo de Yeza a Bullrich

En otro momento, el dirigente político de 38 años subrayó la ingratitud de Bullrich hacia quienes la apoyaron. «Patricia es ingrata con mucha gente, con las personas que creímos en ella. Y eso no se hace», señaló. Además, destacó que Bullrich parece más interesada en romper el PRO que en trabajar por su fortalecimiento. «Pato dejate de joder. ¿Por qué no hacemos las cosas normales? Sos una buena ministra de Seguridad y no hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que es necesario para que al Gobierno le vaya bien», exclamó.

El ex asesor de Felipe Solá también criticó la estrategia de Bullrich, sugiriendo que está más alineada con posturas libertarias que con los intereses del PRO. «Cuando veo que hacen esos posicionamientos me pregunto por qué. Cuál es el sentido práctico de ponerte más libertario que Karina (Milei) ni más mileísta que Milei, si ni Milei quiere tanto del PRO como disolvernos. De hecho está agradecido», remarcó.

Finalmente, Yeza cuestionó la relevancia de Bullrich en el contexto actual de Argentina, sugiriendo que pertenece a una generación obsoleta para resolver los problemas del país. «Bullrich quiere ‘romper el PRO’ y eso no lo dice alguien que quiere lo mejor para ese partido. Me parece muy obvio lo que está haciendo y no me gusta. Tenemos problemas mucho más graves en la Argentina», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com