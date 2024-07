Se supo: por qué Gabriela Sabatini no irá al casamiento de Paulo Dybala y Oriana

Este sábado se dará una de las bodas más importantes del año entre las celebridades de Argentina. En el Dock Haras de Exaltación de la Cruz, Paulo Dybala y Oriana Sabatini contraerán matrimonio y habrá una fiesta para más de 300 invitados.

Además de las familias de los novios, se espera que acudan al casamiento un sinfín de famosos. Según la información de Caras, algunos integrantes de la Selección Argentina ya confirmaron su asistencia: Ángel Di María, Enzo Fernández, Cuti Romero, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso.

Pero en medio de los preparativos se creó una polémica ante la ausencia de Gabriela Sabatini, leyenda del tenis y tía de Oriana. Se especuló con una pelea entre la ganadora de US Open y medallista olímpica y su familia.

En LAM, Yanina Latorre reveló por qué no asistirá a la boda entre su sobrina y el jugador de la Roma: “El tema es que los Sabatini que viven en Argentina no quieren a la pareja de Gaby, con quien ella está hace mil años y viven en Suiza porque parece ser que ellos creen que la puso a Gaby en contra. En su momento, Oriana la dejó de seguir en redes, debe haber habido algún tipo de pelea o disputa. Si no pasara nada, ella vendría a la boda“.

“Pará, escuchá cómo se enteran. La boda la organiza una wedding planner que es Claudia Villafañe y tiene un contrato de confidencialidad total. La wedding la llamó para confirmar asistencia, le preguntó si asistía y Gaby contestó que no“, compartió la esposa de Diego Latorre, panelista del programa de chimentos

Fuente: bolavip