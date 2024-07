Ricardo "Cabo" Castro, sin decirlo directamente, puso en duda la continuidad de Nardozza al frente de Atlético

Luego de la humillante derrota frente a Chicago, el único dirigente que habló con la prensa fue Ricardo Cabo Castro, y más allá de la amargura por semejante derrota, a la pregunta del cronista de R24N de si la continuidad del recientemente contratado técnico Nardozza estaba en juego, el dirigente de La Crema dejó una luz muy grande posibilidad de que en las próximas horas se le de fin a la continuidad del técnico.

Sin duda el momento es por demás difícil y quizá sea el momento exacto de buscar , en forma urgente, una persona con un perfil diametralmente opuesto al actual. Es fácil hablar con el diario del lunes, pero el gran problema de este equipo es el animo por el piso que los jugadores tienen y que ninguno de los técnicos que se sucedieron luego de la renuncia de Medrán pudieron solucionar.

A los jugadores de Atlético hay que cambiarles la cabeza, de eso se trata, y para ello se tiene que encontrar quién lo haga. La tarea no es sencilla, pero no todo está perdido. Faltan aún muchos partidos y quizá lo bueno sea que peor no se puede estar.