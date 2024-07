Asistencia Perfecta: más de 15.000 docentes cobrarán el incentivo trimestral

El Gobierno provincial abonará este martes 23 de julio el monto correspondiente al mes de junio del programa Asistencia Perfecta a 46.112 docentes y directivos de gestión pública y privada. También ese día se pagará el premio trimestral a 15.086 docentes que no faltaron a clases en los meses de abril, mayo y junio.

La inversión del Estado provincial por el pago del incentivo trimestral, totaliza $1.121.459.194. En tanto que por el pago correspondiente al mes de junio de Asistencia Perfecta, suma una inversión de $ 3.083.210.174.

Así, por el mes de junio, un maestro que se inicia y con un solo cargo, si no registra ausencias, percibirá $ 57.400; y el de cargo más alto, sumará $ 114.800.

En tanto, por el incentivo trimestral por Asistencia Perfecta se abonará un monto por cargo de $ 86.100 por cargo docente; $ 172.000 por cargos directivos y de supervisión, $ 129.150 para cargo docentes con sistema de Jornada Completa , $ 7.175 por hora cátedra de nivel superior y $ 5.740 por hora cátedra de otros niveles.

Por lo tanto, un maestro que se inicia y con un solo cargo, si percibe el premio trimestral más el correspondiente al mes de junio le corresponderán $ 143.500 si no tuvo inasistencias. En tanto, el personal con cargo más alto en la misma condición, ese día cobrará $ 286.800.

En total, el docente de cargo más bajo que haya completado asistencia perfecta, estará completando en el trimestre una suma de $ 258.300 en concepto de incentivo a lo largo de los tres meses, y los de cargos más altos recibirán $ 516.400.

“El programa Asistencia Perfecta es una importante política del Gobierno de la provincia de Santa Fe que tiene como objetivo premiar el esfuerzo docente de la misma manera que lo hacemos a diario con nuestros alumnos en cada una de las escuelas santafesinas”, sostuvo el ministro de Educación, José Goity, al tiempo que sentenció que “es fundamental recuperar la continuidad de los docentes en el aula porque ellos son los protagonistas ineludibles de los aprendizajes”.

También, el responsable de la cartera educativa provincial destacó que “se está realizando un gran trabajo colectivo para lograr que el sistema educativo sea un poderoso agente de inclusión a través del conocimiento”.

De qué se trata Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.

En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.