El supuesto creador de Fútbol Libre rompió el silencio: "Mi único propósito era que la gente pueda ver los partidos"

Después de ser liberado por la Justicia, Ezequiel Ponce, detenido el 10 de julio en Godoy Cruz, Mendoza, rompió el silenció y aseguró: "No me considero un héroe. mi único propósito es que la gente pudiera ver en los partidos como yo hacía".

El joven de 21 años, fue acusado de ser el creador de "Fútbol Libre", la plataforma que retransmitía de manera no oficial los partidos de fútbol.

En sus declaraciones a Filo News, Ponce negó su vínculo con la plataforma y explicó cómo impulsaba la retransmisión de los partidos: "Han intentado vincularme con Fútbol Libre, pero lo cierto es que no tengo ninguna relación con dicha plataforma. Yo generaba los enlaces, por un error Fútbol Libre le levantaba y los reproducía masivamente su plataforma"

"No considero que hice algo ilegal ya que no rompí nada en términos informáticos, no soy cracker ni mucho menos tengo los medios sofisticados, tampoco obtuve ni un rédito económico y simplemente lo hice como hobby", agregó.

Fuente: 442