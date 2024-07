Sin acuerdo en la primera reunión paritaria

Se llevó a cabo este miércoles en la Casa de Gobierno la reunión paritaria de los empleados estatales, donde el gobierno de Santa Fe y los gremios que los agrupan mostraron diagnósticos, números y pretensiones, para intentar llegar a un consenso sobre una propuesta que luego se traslade a los trabajadores.

La intención del gobierno es poder lograr un acuerdo que cierre el aspecto salarial por dos o tres meses, para así tener seguridad en este rubro y avanzar con el resto de las responsabilidades del Estado.

Luego de la reunión, que se extendió aproximadamente por una hora y media, Pablo Olivares, ministro de Economía, indicó que “como siempre la política macroeconómica nacional se mete lamentablemente en todas las discusiones de los niveles provinciales y a partir de allí una de las cuestiones que se abordó con mayor profundidad en la reunión tiene que ver con la lectura que hacíamos cada una de las partes de lo que se venía para este mes y los siguientes a partir de estas medidas nacionales, porque posiblemente va a continuar el descenso inflacionario, pero al mismo tiempo se va a profundizar el proceso recesivo. A partir de ahí intercambiamos opiniones y hubo una diferencia de miradas. Fue una primera reunión y entendimos que lo mejor es seguir trabajando con comisiones técnicas para un siguiente encuentro, para llegar a un análisis y una síntesis para un mejor diagnóstico de lo que va a acontecer en estos meses”.

“La inflación siempre ha sido un parámetro, no es el único porque también están los recursos y en ese sentido estamos viendo que en julio estamos esperando una recaudación menor que la de junio. Hoy estamos sentados sobre una política con una recesión muy fuerte que afecta a los recursos de la provincia, pero afortunadamente con una inflación que tiende a desacelerarse. Queremos construir una propuesta, y no es que hubo una y fue rechazada, simplemente hubo una disidencia en la manera. Fue una primera reunión y los vamos a seguir convocando, seguramente no esta semana, porque este es un proceso dinámico permanente, agregó Olivares.



En tanto, Fabián Bastía, ministro de Gobierno, manifestó que “yo, más allá de las diferencias, me quedo con el punto en que hemos coincidido en un 100 %: que el proceso recesivo que se nos presenta se va a agudizar. Ambos vemos esas dificultades, porque nosotros la oferta la construimos en base a eso. No hablamos de inflación sino de expectativa económica. Hay que analizar el conjunto, porque cuando uno tiene responsabilidades de gestión tiene que mirar cómo maneja esos recursos para la inversión pública, para la obra pública y también para los sueldos. Nosotros estamos haciéndonos cargo de todos los problemas pagando todos los déficits encontrados, para ordenar un Estado atendiendo a todas las obligaciones públicas con los recursos. Somos muy responsables y por eso la propuesta se construye con todas las variables, no con una”.

La voz de los gremios

Por su parte, los representantes gremiales expusieron a la salida de la reunión que no hubo un entendimiento entre las partes en este primer encuentro, pero que continuarán discutiendo con la meta de llegar a una propuesta que conforme a todos.



Al respecto, Jorge Molina, secretario general de UPCN, manifestó que “después de una larga reunión donde se consideraron varios aspectos de la realidad económica y el marco nacional y provincial, donde obviamente algunos son datos fácticos de la realidad, coincidimos en alguna mirada del proceso económico en que se encuentra el país, el proceso de emisión cero y las últimas medidas del Banco Central. Por lo tanto, estamos en conciencia de que se aproxima la aceleración del marco recesivo y coincidimos en esa mirada, pero no logramos articular una propuesta salarial que nosotros consideremos suficiente en este período tan duro y de crisis como para trasladarla a nuestros afiliados”.

“Estuvimos discutiendo números y no llegamos a un acuerdo que amerite transmitir a nuestros afiliados. Estamos con diferencias porque entendemos que lo propuesto está por debajo de la inflación. Y por eso dijimos que íbamos a informar esto tal cuales: que no hemos logrado redondear una propuesta para los trabajadores. Pero esperemos que eso se pueda conseguir en una próxima reunión”, agregó el dirigente gremial.

