Constitución: los partidos chicos de Unidos para Cambiar Santa Fe se abroquelan frente al pacto UCR-PS

La reforma constitucional avanzó un casillero en la reunión que tuvieron todos los partidos de Unidos para Cambiar Santa Fe este martes en Rosario. La alianza oficialista decidió la creación de una mesa de trabajo en conjunto, en la que cada partido vierta propuestas y consultas. El objetivo es arribar a un núcleo de coincidencias básicas.

El asado que reunió a popes y operadores de la coalición de gobierno empezó a mostrar la dinámica con la que se desenvolverá el proceso de reforma constitucional: mientras la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista intentan hacer valer su peso legislativo para marcar el pulso de la reestructuración de la Carta Magna de Santa Fe, el resto de Unidos pugna por mecanismos institucionales que les permitan pasar del living a la cocina de la reforma.



“No hay margen para llevar de las narices a nadie”, explicó luego uno de los asistentes a la reunión. Si bien buscan imponerse, tanto el socialismo como el radicalismo acompañaron la conformación de la mesa y aportarán sus representantes, a los que ya tienen organizados en comisiones. Los motiva una razón práctica: consideran que conformar un núcleo de coincidencias básicas es la forma más ordenada de avanzar.



Una mesa de trabajo en Unidos para Cambiar Santa Fe

La idea de conformar una mesa de trabajo prendió rápido, entre el vacío y las achuras que comían los principales dirigentes de Unidos. Más allá de la disputa política, sedujo porque la reforma implica un amplio abanico de temas que requieren “estudio y elaboración” y preocupa el tema de los tiempos. No es solo la reelección de Maximiliano Pullaro lo que hay que negociar. “La Constitución está bien hecha y tiene que seguir estando bien hecha”, explicó un operador.

En esa nueva instancia, la idea es que cada partido aporte sus ideas, sus propuestas y sus dudas para trabajarlas en conjunto. Será la instancia en la que, por ejemplo, CREO plantee la autonomía municipal o el PRO insista con la unicameralidad del poder legislativo, una vieja idea que antes impulsaban el Partido Demócrata Progresista y el propio socialismo.

Además, la mesa buscará que los partidos viertan allí sus proyectos de ley de declaración de la reforma, con el objetivo de que sea ese lugar y no la Legislatura donde se discuta la unificación de las iniciativas y evitar que trasciendan las propuestas que no tienen el consenso del gobierno, como la de José Corral. Al exalcalde, por ejemplo, le habían hecho llegar un pedido amable para que no presente su proyecto, lo que se supo y por eso no logró las firmas de ningún otro diputado.

El pacto entre la UCR y el socialismo

Lo que llamó la atención fue quién propuso la idea de la mesa en conjunto: Antonio Bonfatti. Consensuado o no con su partido, el exgobernador se aparta así de la estrategia del socialismo, plasmada en la cumbre que tuvo su cúpula institucional con sus pares radicales. En esa reunión, los dirigentes del partido de la rosa presentaron a su brigada encargada de trabajar la reforma, presidida por Raúl Lamberto. También le pidieron a la UCR que forme su propio team, para la que suenan nombres como el secretario de justicia Santiago Mascheroni, entre otros.

Detrás de las instancias institucionales, se esconde la intención del socialismo y de los radicales de manejar el proceso de reforma. Se descuenta que intentarán llevar el pulso de la discusión y negociar los grandes temas entre ellos primero. Consideran que debe ser así dado el aporte que harían en ambas cámaras para aprobar la ley de declaración de la reforma: mientras la suma de ambos en Diputados alcanza los 23 escaños -9 radicales y 14 socialistas, cuando se necesitan 34 votos para alcanzar los dos tercios exigidos-, en el Senado cuentan con 12 bancas -11 radicales y solo una socialista- y les falta solo el aporte de un senador para alcanzar el número necesario.

