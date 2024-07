Jeans con el ruedo doblado, la clave para verte elegante y moderna a los 40+

Los jeans con el ruedo doblado son la sensación de la temporada, sobre todo, en el guardarropa de las mujeres de 40+. Mientras las adolescentes prefieren arrastrarlos —tal como sucedió en los años 2000— las mujeres maduras confirman que un simple ajuste (libre de permanencia) puede pulir un look casual e incluso darle un toque moderno y juvenil. Además, ya no se trata de seguir una propuesta, sino de mantener las cosas lo más impecable posible, esto evita que los pantalones se vean desproporcionados o demasiado largos.

Acudir a un doblez sin costuras (o con dobladillo ya incluido) es una opción que continúa brillando en las tendencias de moda de Primavera-Verano 2024. Brandon Maxwell, Ralph Lauren y Zimmermann son algunas de las marcas de lujo que han demostrado el poder de un ruedo corto en las pasarelas de la temporada. De hecho, ahora los puedes encontrar tanto en el catálogo de firmas reconocidas como en precios accesibles, esto quiere decir que ya es un esencial en la colección de cualquier mujer. Sin embargo, esta vez nos concentramos en cómo llevarlos después de los treinta, una edad madura en la que tu apariencia es mucho más cuidada y sofisticada.

Por suerte, no es tan difícil como parece. Todo radica en la elección de la prenda correcta, ya que no es lo mismo un vaquero de tiro alto que de corte slim, es por eso que las expertas en moda serán la guía absoluta para dominar la tendencia con maestría. Conoce los siete looks que enlistamos para ti y no dudes en llevarlos directo a la ciudad.

¿Cómo llevar jeans con el ruedo doblado a los 40+ en verano 2024?



Mom jeans con el ruedo doblado y sandalias de tacón ancho



Kim Cattrall da cátedras de estilo sobre cómo llevar jeans de tiro alto con el ruedo doblado.

Los vaqueros de cintura alta son un clásico en la lista de jeans en tendencia de Primavera-Verano 2024 y Kim Cattrall demuestra por qué. Moldean la figura de manera espectacular, aportan un toque retro al look y su versatilidad no tiene límites, la actriz de Sex and the City los llevó en clave elegante con sandalias de tacón ancho, blusa de botones y un saco a la medida. ¿El toque de estilo? Realizar un dobladillo sutil libre de permanencia para pulir el resultado y apostar por un cinturón con detalles metálicos, lo que confirma que no necesitas un vestido suntuoso para lucir fabulosa a los 40+ en un evento importante, incluso una alfombra roja.

Jeans rectos con pretina asimétrica y ruedo doblado con tenis blancos



Jennifer Lopez inspira para el look del día con jeans azules y tenis normcore.

En esta ocasión, Jennifer Lopez sugiere llevar jeans con el ruedo doblado en un atuendo sin esfuerzo que podrás imitar para verte estupenda en un paseo casual, recoger a tus hijos en el colegio o realizar tareas en el día. Opta por texanos de tiro medio con pretina asimétrica, puedes encontrar modelos similares en el catálogo de Agolde, complementa con una camiseta blanca y tenis normcore a tono. Ajusta la longitud del sobrante del pantalón, si el ruedo está deshilachado, ¡mucho mejor! De esta manera te verás sencilla, pero moderna de pies a cabeza.

Mom jeans claros con el ruedo doblado y sandalias peep toe con plataforma



Sofía Vergara confirma que doblar el ruedo de los jeans va más allá de no acortar la figura.

Llegar a una edad madura no quiere decir que abandones por completo tu estilo o apuestes por prendas que no van con tu personalidad. Sofía Vergara es el ejemplo perfecto de que puedes proyectar un estilo moderno que encaja con la temporada y, por supuesto, con tus códigos de vestimenta. La protagonista de Griselda se atrevió a tornar más atractivo el atuendo “tradicional” con mom jeans claros y camiseta de algodón, ¿cómo? Con un par de sandalias peep toe de plataforma XL. Una tendencia que también hemos visto en JLO y Rosalía, el resto quedara en doblar el ruedo de los jeans para no restarle protagonismo al calzado.

Slim jeans azules con el ruedo doblado y zapatos pumps



Sandra Bullock se suma a la tendencia de remangar el sobrante de los jeans para verte espectacular.Simplemente, los slim jeans se ven mucho mejor con el ruedo remangado, así lo hemos visto en celebridades de 40+, entre ellas, Sandra Bullock, Jennifer Aniston y Sarah Jessica Parker. Una acción tan sencilla es la clave para darle un giro fabuloso a tu look sin necesidad de acudir a accesorios extra o prendas llamativas. No temas en ajustar la longitud del jean hasta la altura deseada, suma una blusa de botones negra, junto con zapatos pumps a tono, tal como lo propone la protagonista de Miss Congeniality. El estilismo que funciona para todo, desde una junta en la oficina hasta una cena o cita con alguien especial.

Jean rectos con el ruedo doblado y sandalias mules



Los texanos rectos lucen más distintivos con un dobladillo libre de costuras.

Por otro lado, las mujeres mayores del street style también se suman a la tendencia, pues el dobladillo libre de permanencia es lo de hoy. Construye un atuendo ejecutivo con texanos azules de corte recto, blazer oversize en color blanco y sandalias mules de tacón, lo único que requieres para ir bien vestida en cualquier escenario. Asegúrate de pulir el resultado a través de un dobladillo pronunciado que marca la diferencia al instante.

Jeans azules de tiro medio y ruedo doblado con sandalias flip flop



Los jeans con el ruedo doblado son el secreto para formular un atuendo sin esfuerzo en tendencia.



Un atuendo compuesto por básicos de armario puede verse mucho mejor si prestas a tención en los detalles, es decir, doblar el ruedo de los vaqueros hará que el look luzca impecable por más sencillo que sea. Algo que las mujeres maduras no subestiman cuando se trata de sacar el mayor potencial de su estilo del día, inclínate por jeans azules, una tank-top, gabardina beige y sandalias flip flops. Minimalista, casual y funcional para destacar sin pretención.

Slim jeans con el ruedo doblado y sandalias peep toe con plataforma



Las mujeres de 40+ no dudan en doblar el ruedo de los jeans para pulir su estilo en verano 2024.



Una vez más, los slim jeans con un ligero doblez se convierten en los favoritos de las mujeres elegantes de 40+. La idea es mezclarlos en un atuendo con tintes retro para ser la protagonista del lugar, solo es cuestión de mezclarlos con una blusa blanca, blazer azul marino con hombros pronunciados y sandalias de tacón ancho con calcetas de colores. Algo que podríamos catalogar como audaz, sin embargo, será la tendencia absoluta en verano e incluso otoño, no por nada brilló en Vogue World 2024.

