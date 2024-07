Emily Ratajkowski impone la tendencia de los bóxers fuera de casa con botas de motociclista

Emily Ratajkowski ha sido la principal defensora de los bóxers este verano. Sí, estos shorts que nos hacen pensar automáticamente en esa escena de Christian Bale en American Psycho (2000) y que ahora ya no solamente llevan los hombres resguardados entre las cuatro paredes de sus casas, también las mujeres (y en la ciudad). Porque aunque Em Rata haya crecido en San Diego, a estas alturas del partido es una neoyorkina más, del tipo que sabe que no hay mejor café que el de Blank Street y que por drinks no hay como Temple Bar.

Ahora esta no es la primera vez que vemos a la escritora de My Body, Emily Ratajkowski, con los micro bóxer en tendencia. Tan solo hace unos días llevó uno bóxers de punto de Mango, un crop top y una camisa de rayas clásica. También la vimos en su Instagram con otros mini bóxers azules con agujetas y una camiseta blanca, sencillo tal vez, pero la modelo sabe cómo hacer que las prendas interiores funcionen en exteriores con los accesorios adecuados. Pues no sale de su casa sin sus cadenas de oro, arracadas y lentes de sol. ¿Su tenis de Puma Palermo? Esos son los que más le gustan, pero en esta ocasión los ha cambiado por unos



Este es un look compuesto de básicos: la camiseta blanca de manga corta que NUNCA puede faltarte en tu armario (y en varios colores). Luego, unos bóxers, del mismo color, perfectos para el verano y vencer las altas temperaturas. Más abajo, unas botas de Miu Miu en café de espíritu motociclista con detalles de hebilla que se hicieron virales en Otoño-Invierno 2022 con chamarras de piel y vestidos de transparencias en la pasarela. Luego están los acentos que le dan personalidad al look, cadenas doradas chunky, lentes de sol alargados, varios anillos y arracadas. Aquí la joyería lo hace todo. Y lo creas o no, este fue el look que llevó la modelo para hacer un road trip o salir al aeropuerto, porque Em Rata no sigue las reglas, ella las escribe.

Fuente: Vouge España