Camila Morrone engalana la nueva campaña de Pre-Colección 2024/25 de Chanel

La icónica casa de moda Chanel presentó recientemente la campaña de la pre-colección de otoño-invierno 2024/25 encabezada por la actriz y modelo americana Camila Monrrone. En una escena que contrasta la fuerza masculina con la ultra-feminidad, elementos clásicos e intrínsecos de la marca francesa.

La ambientación de la campaña está inspirada en el glamour de la época de 1940, en el contexto de un restaurante Parisino con imágenes en blanco y negro capturadas por el fotógrafo francés Karim Sadlique, con Monrrone de protagonista.

«Ser parte de la familia Chanel siempre ha sido un sueño y una aspiración para mí», dijo la actriz. «A lo largo de los años de trabajar tan de cerca con ellos para desfiles y alfombras rojas, naturalmente desarrollamos un hermoso diálogo y entendimiento de cuál es la versión de mi ‘esencia Chanel’.»

El enfoque de la campaña se remonta a la fundadora de la Maison, Gabrielle Chanel, cuya preferencia por siluetas sutilmente femeninas con acentos masculinos sigue informando las colecciones hoy en día.

La escena parisina actúa como telón de fondo para la campaña de pre-colección, donde un conjunto de cuero y un conjunto de top y falda de gasa con un motivo de lazo juegan con recortes, transparencia y aberturas altas en las piernas. (Un guiño a la seducción mayormente cubierta a la que hace referencia Morrone).

«Siempre me he sentido atraída por las siluetas clásicas que exploran la sutileza femenina», dice Morrone. «Ya sea exponiendo el escote o acentuando la cintura. Dentro de eso, todavía me encanta la sensación de un look masculino, el peso del material y la estructura que tiene. Me encanta el contraste de los dos.»

La Casa también ha reinventado su tweed característico como un top de cuello redondo, pero otros sellos distintivos de Chanel, como las camelias, los lazos bordados, los botones con joyas y las bolsas de cadena larga, están presentes en su forma más pura en toda la colección. «Es joven, es fresco, es fuerte y, lo más importante, es sin esfuerzo», dice Morrone.

Fuente: Pandora