Agustín Rossi aseguró que si el peronismo vuelve al Gobierno, hará “todo lo contrario a lo que hace Milei”

El ex jefe de Gabinete y referente del Partido Justicialista (PJ) Agustín Rossi aseguró este domingo que un eventual Gobierno peronista revertirá la mayoría de las decisiones de la administración encabezada por el presidente Javier Milei. En esta línea, aseveró que no aconseja a los empresarios invertir o hacer negocios con la conducción de La Libertad Avanza.

“No aconsejo invertir, ni hacer negocios con este Estado gobernado por Milei. Aténganse a las consecuencias alguien que está haciendo con este gobierno poco transparente en todo lo que atañe a la administración pública”, sostuvo el excandidato a vicepresidente por Unión por la Patria en la fórmula que encabezó el exministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Días atrás, el conductor Alejandro Fantino, cercano a Milei, trajo a colación un posteo del propio Rossi en el que sostenía: “Si fuera empresario, no me metería en ninguna privatización ni en ninguna compra que haga este Gobierno”. Esto generó polémica y contestaciones desde el oficialismo. Por lo cual, Rossi advirtió que una futura administración peronista “desconocerá” todo lo realizado por la actual, poco después de aprobarse en el Congreso de la Nación el régimen a las grandes inversiones (RIGI).

En tanto, en declaraciones a FM Búnker de Merlo, quien fuera ministro de Defensa de Alberto Fernández sostuvo que esa alocución fue “un recorte” de sus dichos sobre la empresa Tandanor, que, a su juicio, el actual titular del área, Luis Petri, intenta privatizarla de una forma “poco clara”. Al respecto, se explayó: “Petri empezó extrañamente una campaña de desprestigio y descalificación contra el astillero Tandanor, que depende del Ministerio de Defensa y siempre fue una empresa superavitaria”.

Rossi marcó que la empresa no fue incluida entre las privatizables en la Ley Bases y que posee “valiosos terrenos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por lo que infirió que el ministro intenta privatizarla o subastarla con “un artilugio legal”. De todas maneras, Rossi, asumiendo el rol de la oposición peronista, expresó: “Nadie se tiene que asustar si decimos que vamos a hacer todo lo contrario a lo que hace Milei”.

“Vamos a derogar las SAD, no creemos en la privatización de los medios públicos, Télam tiene que ser una agencia estatal porque, entre otras cosas es muy útil para los medios de comunicación de todo el país; no creemos en la reforma del sistema de inteligencia, tiene que haber una sola agencia fortalecida y no se le tiene que dar cien mil millones de pesos”, advirtió en el mismo sentido, recopiló NA.

Con información de www.elintransigente.com