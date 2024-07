La nadadora argentina Macarena Ceballos fue presentada con la bandera de China en los Juegos Olímpicos

Este domingo en los Juegos Olímpicos de París 2024 se desarrollaron las semifinales de natación femenina en la prueba de 100 metros en estilo pecho. Durante una de las carreras, en la que participó la argentina Macarena Ceballos, se dio una insólita situación.

Cuando la organización presentaba a la cordobesa, apareció inesperadamente la bandera de China en la pantalla. Y lo más curioso, además del blooper, es que no había ninguna participante de esa nacionalidad en la prueba. Al verlo, Maca se frenó por un instante sorprendida, e inmediatamente continuó caminado mientras se reía irónicamente y saludaba al público.

Al parecer, se trató de un error de sistema ya que algo similar le sucedió segundos después a la lituana Ruta Meilutyte, a quien presentaron erróneamente con la insignia de AIN (Atletas Individuales y Neutrales) con la que participan atletas rusos y bielorrusos. Además, el resto de las nadadoras pasaron sin que se proyectara ninguna bandera.

Cómo le fue a Macarena Ceballos en la carrera

Con un tiempo de 1m 06s 89´´, Macarena Ceballos fue 6° en su serie y se metió entre las 16 mejores del torneo. La Argentina no tenía un semifinalista en natación desde Georgina Bardach en Atenas 2004, finalmente medalla de bronce.

Luego de ser semifinalista y finalizar en el puesto 15° en los 100 metros pecho, Macarena Ceballos habló y expresó: “Estoy con un montón de sensaciones, tengo mucha bronca por el tiempo, porque no entrené para esto, entrené muy duro para demostrar otra cosa".

"Es mucho el sacrificio que hacemos para un minuto y que las cosas no salgan como las planee, pero es un orgullo estar acá. Yo me enojo, pero soy una de las tantas que tenemos el privilegio de estar acá, estar en un Juego Olímpico es excepcional, a todos les puedo decir con 29 años que no hay edad y nada que te detenga”, completó. El miércoles, la de Río Cuarto participará en los 200 metros de pecho.

Fuente: 442