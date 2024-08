Maximiliano Pullaro y sus juegos de seducción

Maximiliano Pullaro tiene un relato que debe mantener a flote: Santa Fe será el motor del despegue del país. Para lograrlo, la provincia necesita inversiones y aumentar exportaciones. Por eso adhiere al RIGI, activa el botón diplomático y misiones externas para crédito. El desafío es agarrar la ola liberal de Javier Milei cuando se arme y antes de que rompa.

Tan pragmática es la búsqueda que se reunió con el embajador de China, Wang Wei, y a las horas con el Estados Unidos, Marc Stanley. “Seguidas así no se ofende nadie”, dijo en tono jocoso un funcionario para disimular el equilibrio diplomático.

El encuentro con el chino fue productivo: le presentaron el Santa Fe Forum Business como la feria comercial del año. Parece que compró porque confirmó presencia para principios de septiembre cuando más de 200 empresas del exterior vengan a hacer negocios con los santafesinos.



Nunca hubo visita oficial de la embajada por más que sea el tercer socio comercial. Claro que la presencia no garantiza una inversión, pero consolida lazos. Según cuentan, la información que tenía el embajador sobre la provincia era más que fina. En cambio, horas después el norteamericano no aplicó tanto en el detalle, sino que apeló a su empatía texana.

El Forum de Maximiliano Pullaro

El foro de negocios es toda una apuesta de Pullaro que entiende que Santa Fe tiene potencial, pero debe cargarle nafta. Si la provincia pretende liderar necesita de inversiones, dar un salto productivo y en infraestructura para no quedar al margen de los negocios en esta era que por ahora solo asoman. Por eso la minería no se suelta y agendaron presencia en todas las megaferias del año.

Lo mismo la industria del petróleo y el gas. De hecho, la previa de la cumbre empresarial IDEA que se hará en Rosario parece apuntar más a la innovación tecnológica y lo energético, puntualmente lo que pase en Vaca Muerta y el norte con la minería. Nadie quiere perdérsela, el gobierno tampoco.

Mientras otras provincias se acomodan como receptoras de grandes inversiones, Santa Fe no entró en ese radar. Sí tiene más pequeñas y contantes por tener ADN productivo. En lo que va del año se registraron unos 850 millones de dólares en el Régimen de Promoción Industrial. No hay una planta de licuefacción de gas y puerto para exportar el recurso como pretende YPF y Petronas en Río Negro. Eso involucra entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en los próximos siete años y, cuando esté plenamente operativo en 2031, promete exportaciones por unos 30.000 millones de dólares al año.

Sin pretender semejante bestialidad, Santa Fe busca pescar proyectos en distintas áreas para mejorar el entramado productivo, como por ejemplo para logística exportadora, desarrollo energético y portuaria. "Nosotros tenemos la cabeza puesta en infraestructura. Podemos traer inversiones portuarias, en gas, eléctrica, caminos", sostienen en el gobierno.

Luego hay sectores que se desarrollan como los mencionados de petrolero y minería, pero también en economía del conocimiento que pueda ser aplicada al agro. Hacia este punto fue una parte del encuentro con el embajador norteamericano y hasta se gestó una misión comercial. Con estos encuentros se busca posicionamiento con la marca Santa Fe y hasta los propios norteamericanos se lo dicen.

La agenda de seguridad es la entrada para empatizar, de hecho Pullaro estuvo reunido a solas con Stanley y algunos especialistas en Seguridad antes de la reunión abierta al resto de los ministros. La hidrovía también lo es aunque juran que no tocaron el tema.

Toto apurado

El gobierno provincial piensa avanzar con los proyectos de infraestructura, por eso apuraron a Toto Caputo en la reunión que mantuvieron también en Buenos Aires para que otorgue los avales de créditos internacionales, como la segunda fase del Acueducto Biprovincial con el Fondo Saudita para el Desarrollo. Duerme hace ocho meses. En gateras hay intenciones de desarrollar proyectos para financiar gasoductos e intenciones para que llegue inversión en vial portuaria y ferroviaria.

De hecho también aceleraron las gestiones para que traspase de una vez por todas las rutas portuarias que están estalladas. Más que seducción diplomática, con Caputo hubo presión. Es que con Vialidad Nacional está todo bastante roto. “Es una Vialidad Nacional que no está a la altura", dijo el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico. No quieren que la falta de pericia en la gestión nacional les embarre las aspiraciones.

En conclusión, Pullaro no quiere quedar fuera de la reconfiguración del mapa de las provincias pujantes del país. Sobre todo frente a las que explotan petróleo, gas y minería, que son varias y Santa Fe se cuela como proveedora en el rubro. Con la agroexportación tal como está hoy, sin crecimiento desde hace diez años, no le alcanza.

Necesita un plus, un lavado de cara moderno para vender el modelo provincial a nivel nacional. Si en unos años no llega a la vara que está allá en la altura, si termina en la cola de otras provincias pujantes, habrá sido una oportunidad perdida. Está todo, tienen que convencer a los otros que ponen el dinero. Ahí valen los juegos de seducción.

CON INFORMACION DE LETRA P.