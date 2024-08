Peillat les gritó el gol de Alemania en la cara a Los Leones: "Se hubieran puesto del mismo lado cuando las cosas estaban mal"

El 18 de agosto de 2016, en Río de Janeiro, Los Leones se consagraron campeones olímpicos al derrotar en la final a Bélgica por 4-2 y uno de los goles los convirtió Gonzalo Pelliat.

Casi ocho años después, el autor de uno de los goles más importantes en la historia del hockey argentino masculino, se encuentra en la vereda de enfrente.

Actualmente Peillat, milita en el seleccionado de Alemania y hoy en el duelo por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, marcó y gritó un gol para el 2-1 parcial. Finalmente, los alemanes se impusieron por 3-2 y avanzaron a las semifinales.

El grito de gol del exleón ante Argentina desató la polémica en las redes sociales, pero lejos de achicarse, Peillat no le esquivó a las críticas y respondió por qué atuó de esa manera.

Peillat respondió a las críticas por su grito de gol a Los Leones

“Argentina es un país bastante futbolero y creo que lo relacionan todo por ese lado. Si tengo que decir algo, se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal. Y no lo hicieron", comenzó diciendo Gonzalo Peillat sobre las críticas que recibió por gritarle el gol a Argentina.

Y continuó: "Hoy, a la gente que está sentada en el sillón de su casa, criticando lo que uno obtuvo, ¿qué le voy a decir? Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante. Cada uno es dueño de su vida y puede tomar la decisión que quiere. Yo en el momento que representé a Argentina lo hice de la mejor manera. Una medalla olímpica creo que poca gente en Argentina lo consiguió, y hoy que te digan las cosas que te dicen, la verdad que me hace pensar qué buena decisión tomé".

"Mi vínculo con Argentina sigue siendo el mismo, no cambió para nada. Mi familia vive en Argentina, mis amigos están ahí; voy siempre. En cuanto a la vida, no cambió nada. El tema son las diferencias en cuanto al deporte, que en su momento se dijeron y se dejaron a un lado, por así decirlo. Y bueno, uno tiene que tomar decisiones. Yo las tomé. Si a la gente no le gustó, no le gustó. Es así", agregó.

Por qué Peillat dejó Los Leones

Luego de tocar el cielo con las manos en 2016, en 2019 algunas desprolijidades movieron la estantería del seleccionado masculino de hockey, con Retegui, entrenador del equipo en aquel entonces en el centro de la escena.

El Chapa había decidido dar un paso al costado, pero a pesar de ello, una semana más tarde no solo fue ratificado en su cargo, sino que se le otorgaron mayores funciones en la estructura del seleccionado de hockey argentino.

Dicha situación generó tal descontento en Peillat y Agustín Mazzilli, hoy formando parte del plantel argentino, que decidieron dar un paso al costado.

Peillat hizo pública su decisión con un duro escrito: “Sin saber si esto estuvo planeado o fue el resultado de un manejo político, Retegui sin ninguna explicación vuelve con una doble función, la cual demanda mucho más trabajo, energía y tiempo. Motivo por el cual él había renunciado al mismo cargo cinco semanas atrás. Nuestro paso al costado (el suyo y el de Agustín Mazzilli) es porque nos traicionaron, nos mintieron en la cara, nos faltaron el respeto y nos dejaron expuestos ante una situación inmanejable”.

Alemania aprovechó su salida de Los Leones para convocarlo

Desde 2016, el jugador surgido en el club Mitre, se desempeña en el Mannheimer de Alemania. Ya asentado en el hockey de dicho país, en 2020, un año luego de su renuncia a la Selección Argentina, recibió el llamado del combinado europeo.

Con el pasaporte alemán en su poder, en un principio Peillat pensó que solo recibió el llamado para entrenar con el seleccionado, pero en realidad fue para ser convocado para representarlos. En 2022 dio el sí y ahora será rival de Los Leones buscando las semis en París 2024.

Fuente: 442