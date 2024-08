Gritos, reproches y hasta empujones en el quinto piso

Esto no me lo contaron, lo vi con mis propios ojos. Mientras caminaba por los pasillos donde confluyen las oficinas del intendente, su única "mano derecha" que es su hermano Iván y el cada vez menos influente Germán Bottero, viví lo que hasta hace unos pocos meses parecía impensado.

"Vos no sos nadie, estas aquí solo por que tu hermano es el intendente, cargo que consiguió luego de muchísimo trabajo y del que vos no tenés nada que ver, no se quién te pensas que sos", escuche clarito por detrás de la puerta de "Iván el terrible". Puedo jurar que la voz desencajada era la de Germán, no tengo la menor duda. A continuación retumbó la frase más temida: "Yo me voy a la mierda, así no sigo, con vos manejando la Municipalidad no sigo más"

Pero no terminó aún la discusión: "Yo estoy cansado, así no sigo, así no sigo", le escuché decir a Germán. Pensé que la situación culminaba ahí, pero no, me equivoqué, raro en mi, pero me equivoqué. "Sabés una cosa, lo mejor que podes hacer es renunciar, estás cansando a todos, a mi hermano también, renuncia si tenes huevos, cosa que realmente lo dudo", dijo el ex vendedor de películas truchas. Luego se escucharon gritos y un golpe seco, demasiado seco seguido de un ruido como si algo se cayera.

La situación fue realmente fea y los que estábamos en el lugar hicimos malabarismo para esfumarnos lo más rápido posible.

Las chicas que sirven café se las veía atribuladas y no se animaban a entrar a las oficinas, una de ellas describió la situación como inédita y se explayó haciendo reserva de identidad: "Con Luis, en años que estoy aquí nunca viví lo de hoy, estos no saben lo que están haciendo y si se va Germán se pudre todo, es el único que sabe de gestión y por lejos el más educado, sería una lastima, pero así son los "hermanos macana", que se le va a hacer......"

* Los hechos relatados aquí son ficticios, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia