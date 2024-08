Aerosmith se despide de los escenarios por la enfermedad de Steven Tyler

La histórica banda de rock Aerosmith anunció su retiro de los escenarios debido a la enfermedad de su líder y vocalista Steven Tyler, quien tiene una afección en la voz.

En ese sentido, la banda informó mediante un comunicado que Tyler no se recuperará definitivamente de la lesión que tiene en las cuerdas vocales.

"La voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Han pasado meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a estar donde estaba antes de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal", completaron.

En ese marco, los integrantes de la banda, contaron la decisión de parar: "Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios de gira".

Cabe decir que en septiembre del 2023 la banda canceló las fechas que le quedaban de la gira de despedida "Peace out" porque Tyler debía recibir cuidados continuos debido a la fractura de laringe que tuvo luego de dar tres shows.

Según anunciaron en aquel entonces desde Aerosmith, los daños "eran más graves de lo que se pensaba inicialmente", aunque aseguraron que el líder de la banda estaba recibiendo "el mejor tratamiento médico para garantizar su rápida recuperación".

En ese momento, el cantante manifestó: "Se me rompe el corazón al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días. Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el espectáculo del sábado que provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder volver y darles la actuación que se merecen".

Sin embargo, la lesión de Steven perduró y ahora la banda estadounidense decidió bajarse de los escenarios definitivamente.

Fuente: La Nacion