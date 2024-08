Otra polémica en París 2024: atletas denuncian que hay gusanos en la comida que reciben en la Villa Olímpica

La organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 estuvo sujeto a duras críticas por parte de los atletas. A las cuestionadas condiciones del río Sena y la falta de preparación en la Villa Olímpica para un evento de esta magnitud, ahora surge otra grave denuncia por el estado de la comida que reciben los deportistas.



El nadado británico Adam Peaty llevó la polémica a otro nivel con una fuerte acusación a la organización a través de un medio de su país. “La narrativa de la sustentabilidad lo único que ha hecho ha sido castigar a los atletas. Quiero carne, necesito carne para rendir y es lo que como en casa ¿Por qué debería cambiarlo? Yo como pescado, y la gente ha estado encontrando gusanos en los pescados. Eso no está bien”, afirmó.





En esa misma línea el campeón olímpico en Río 2016 y Tokio 2021 añadió: “El catering no es lo suficientemente bueno para los atletas, y no nos permiten rendir de la mejor manera. Necesitamos lo mejor para poder dar tanto como realmente podemos”. Peaty prosiguió explicando que estas quejas son para que la organización mejore y lo comparó con los otros juegos en los que participó: “En Tokio y en Río la comida fue increíble. Pero en esta ocasión no hay suficientes opciones de proteína, hay colas de 30 minutos para comer, esto debe ser estudiado en profundidad y detalle”.

Por último, demostrando su descontento por la situación, el británico agregó: “Hay un estándar que respetar, los mejores [deportistas] del mundo están aquí, y no los estamos alimentando como tal. Tan sólo busco que la gente mejor en sus roles y sus trabajos, y creo que los atletas son los mejores para vociferar esto”.

La respuesta de la organización de París 2024

Dicha reacción por parte de Peaty movió la estantería de la organización olímpica teniendo en cuenta que el medio británico donde denunció el mal estado de la comida recopiló sus comentarios y elevó un reclamo a un vocero de París 2024.



Su respuesta no tardó en llegar y aseguró que se estarán tomando cartas sobre el asunto. “Hemos estado escuchando a los atletas y tomando su feedback con seriedad”, inició.



“Desde la apertura de la Villa Olímpica hemos estado trabajando con nuestro socio Sodexo Live! para adaptarnos a sus pedidos y proactivamente responder al creciente uso de los restaurantes de la Villa, así como a las observaciones de los atletas durante los primeros días”, argumentó el vocero, dando a entender que ya no hay tales problemas con la comida.

Por último, destacó: “Como resultado, las cantidades de ciertos productos han incrementado significativamente y más empleados han sido contratados para lograr que el servicio sea entregado con fluidez”.

Fuente: 442