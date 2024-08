Pullaro sobre el paro de Amsafé: "No perdonan que hagamos controles de ausentismo"

"Hay gremios que claramente tienen un encono con este gobierno, no perdonan que hagamos controles de ausentismo". El gobernador Maximiliano Pullaro habló temprano este miércoles sobre la medida de fuerza que realiza Amsafé, sindicato que nuclea a los maestros de escuelas públicas santafesinas, en rechazo a la propuesta salarial puesta sobre la mesa en el marco de paritarias. El paro no alcanza a los maestros de establecimientos de gestión privada, ya que Sadop -como otros gremios estatales (ATE y UCPCN)- aceptó el incremento. En este marco, el gobierno provincial anticipó que se descontará el día a quienes no lo trabajen y otorgó por decreto la suba salarial.

"Entendemos que la mayoría de los docentes hoy van a trabajar, por lo menos ese es el relevamiento que hicimos a primera hora del día", sostuvo el mandatario provincial. A la hora de explicar la decisión de otorgar la suba pese a la disconformidad de Amsafé, precisó: "Nos parecía injusto que, por una decisión de gremios que claramente tienen un encono con este gobierno, quienes van a trabajar no pudieran tener el aumento, por eso la decisión que tomamos de dar este aumento. Además, porque un sector importante de la docencia, asociado a Sadop, habían aceptado la propuesta".

"Era una situación compleja para nosotros por dos motivos. Por un lado, muchos docentes de un gremio habían aceptado la propuesta y por otro lado, muchos docentes mas allá de lo que dicen los sindicatos, no estaban de acuerdo y de todos modos van a ir a trabajar, lo van a ver hoy en toda la provincia de Santa Fe. Muchos van a ir a prestar servicio y trabajar porque así lo entienden, y entendemos que no era justo para ellos", enfatizó.

Pullaro adelantó que en los próximos días darán a conocer "los datos concretos de cuantos docentes fueron a trabajar hoy, porque es lo que corresponde". Pero estimó que la adhesión a la medida de fuerza de este miércoles será baja. "Sabemos cómo fueron las votaciones y cómo cayó el número de personas que votaron. Además, hay una inmensa cantidad de docentes que manifestaron querer ir a dar clase de todos modos, nos sorprendió de manera significativa", resaltó.

Las escuelas abiertas

El gobernador santafesino aclaró que "las escuelas hoy van a estar abiertas porque es lo que indica el reglamento y es lo que indica el Ministerio de Educación". Sostuvo que "un director no pude tomar la decisión de cerrar una escuela" y remarcó que "habrá fiscalización por parte del Ministerio, viendo si existen situaciones anómalas". Explicó que "los directores tienen la obligación de que las escuelas estén abiertas. Después si ellos quieren plegarse al paro pueden hacerlo pero con las escuelas abiertas porque habrá maestros que van a trabajar y muchos padres enviarán a sus hijos a las escuelas".



A la hora de analizar la situación, Pullaro estimó: "Lo que los gremios no nos perdonan es que hagamos controles de ausentismo y lo hayamos bajado como lo hemos bajado. Tras los controles que se hicieron, las carpetas médicas bajaron al 70 por ciento".

"Este encono lo quieren manifestar en un paro que hoy convoca (el sindicalista Roberto) Baradel, con movilización en toda la Argentina. En la provincia de Santa Fe es el paro número 13 y por eso nos obliga a descontar. Cuando las cosas son injustas, el Estado tiene que demostrar una firme determinación", concluyó.

CON INFORMACION DE DIARIOLACAPITAL.