Optimismo en Santa Fe por la transferencia de rutas nacionales

Poco antes de la firma del Pacto de Mayo, en un acto celebrado el 9 de Julio en Tucumán, los funcionarios del gobernador Maximiliano Pullaro encontraron un aparente terreno fértil en Buenos Aires para los reclamos que tienen todas las provincias, desde que el presidente Javier Milei lleva a cabo un compromiso de su campaña electoral: el de la "obra pública cero".

En ese marco de conversaciones, se sucedieron reuniones con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos y se hizo público un cambio de fondo en la relación entre la Nación y la Provincia de Santa Fe: la posibilidad de que sean transferidas rutas nacionales para que los santafesinos reparen, amplíen y también exploten concesiones viales en esos caminos, cuyo estado hoy es lamentable por falta de mantenimiento y atraso en las inversiones.

El esquema fue hasta ahora solo motivo de anuncios oficiales, que siempre dejaron en claro que una decisión de esa naturaleza requerirá de una autorización por ley. Y que el primer objetivo es intervenir en el nudo de peajes y caminos inapropiados para que lleguen a los puertos del sur santafesino miles de camiones cargados con cereales que salen al mercado internacional pero "con rutas del Tercer Mundo", según la síntesis del ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico.

Este jueves 8, en diálogo con periodistas de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro fue consultado sobre esas conversaciones. "¿Se avanzó en la transferencia de rutas nacionales a la Provincia?", preguntó El Litoral y se desataron definiciones del titular del Poder Ejecutivo Provincial.

Sostuvo que "se avanzó mucho" y que tras algún nivel de "dudas" en terceras líneas de la Gestión Milei, finalmente el gobierno nacional le ha "ratificado" que firmará "un decreto" para la transferencia de esa infraestructura a Santa Fe.

Antes, describió: "tuvimos varias reuniones la semana pasada: la primera fue con Vialidad, y ahí hubo alguna duda con respecto al poder de cesión las trazas que nosotros estamos pidiendo y posteriormente tuvimos una reunión con el jefe de Gabinete (Guillermo Francos) en donde nos ratificó el compromiso de concretarlo. Además, tuvimos una reunión con el ministro de Economía (Luis Caputo) de quien dependen las áreas de Vialidad y también tomó el compromiso de sacar un decreto para cedernos las rutas nacionales".

"No todas las rutas nacionales"

Pullaro confirmó que la transferencia no será por todas las rutas nacionales que surcan la provincia, sino solo sobre aquellos tramos que son vitales para la llegada de cargas al sistema portuario. "Quiero aclarar esto: hoy tenemos las rutas de acceso a los puertos detonadas, la realidad es que están destrozadas desde hace 30 años…" Que año tras año, la provincia "pide, gestiona, reclama y nunca pasa nada..." El gobierno nacional se sigue concentrando en el Amba, en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Lo hace este gobierno nacional y los hicieron todos los anteriores", repasó.

Y comparó: "nosotros queremos superar esta situación y hacernos cargo desde la Provincia de todas las rutas nacionales que llegan a los puertos, para lo que necesitamos tener el poder de hacerlo", con vistas a su concesión.

"Nosotros hemos entendiendo que sumamos una problemática al Estado provincial, pero también que así no se puede seguir. Queremos que la Nación nos ceda las últimas trazas de las rutas que llegan a los puertos, para arreglarlas, mejorarlas y construir algo más de infraestructura para enfrentar este problema", subrayó.

Ante una consulta sobre los peajes con que recaudan derechos de paso en municipios y comunas del sur provincial, Pullaro anticipó: "nosotros no procedemos sin antes hablar, no gestionamos imponiendo las cosas, es una característica de nuestra gestión, pero no es justo para la producción, los exportadores, el transporte y los camioneros, que sea pésimo el estado de caminos".

"Nosotros nos queremos hacer cargo: sería muy cómodo decir, son trazas de las comunas y las municipalidades o que son trazas de rutas nacionales y seguir con el reclamo y de brazos cruzados: preferimos enfrentar los problemas", sintetizó.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.