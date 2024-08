El Poder Ejecutivo de Santa Fe acelera la redacción del proyecto de reforma previsional

El ministro de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, recibió el informe final sobre reforma jubilatoria que realizó la Comisión de Análisis del Sistema Previsional que reunió a diputados, senadores, dirigentes gremiales y funcionarios del Poder Ejecutivo. El informe se elaboró con el objetivo de analizar el régimen previsional de la provincia de Santa Fe, garantizando la permanencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en la órbita del Estado Provincial y su carácter solidario.

El trabajo parte de cuatro puntos de acuerdo y recomendaciones de distintos sectores políticos y gremiales que no formaron parte del consenso general, luego del trabajo de 45 días que le fijó la ley a dicha comisión. La comisión no utilizó la prórroga de 45 días y el ministro Bastia adelantó que en esta quincena el mensaje con el proyecto de reforma será enviado a Legislatura. "El objetivo es salvar a la Caja y darle sustentabilidad en el tiempo" reafirmó el funcionario para luego insistir en que "nadie quiere irse a Anses para jubilarse".

Un grupo de legisladores, encabezados por el presidente y el vice de la comisión de Análisis Previsional, Rodrigo Borla y Pablo Farías, llevaron las carpetas y el informe final que entregaron a Farías y a la secretaria de Hacienda, Belén Echeverría, el informe final para luego adelantar detalles a los medios de prensa.

Los cuatro puntos del acuerdo dicen textualmente:

* La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe debe permanecer en la órbita del Estado provincial, garantizando éste los mecanismos de financiamiento nacional y provincial de las prestaciones que correspondan a sus beneficiarios y su sostenibilidad en el tiempo.

* Continuar los reclamos a Nación para el pago de la deuda a la Provincia de Santa Fe. El Estado Nacional desde el año 1999, en acuerdo con las provincias, se ha comprometido a cubrir los déficits de las Cajas provinciales de jubilaciones y pensiones no transferidas a la Nación. Estos acuerdos tienen vigencia, han sido ratificados por ley y deben cumplirse. Esta comisión acompaña el reclamo administrativo y judicial iniciado por el Estado provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la inconstitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso el cese de esos pagos, y la exigencia de que se establezca una medida cautelar que reponga las transferencias que corresponden a Nación.

* Los regímenes especiales dentro del sector público, contemplados en la legislación provincial, responden a las particularidades de la labor realizada y es necesario sostenerlos.

* El sistema de jubilaciones y pensiones de la provincia de Santa Fe es un sistema de reparto y debe fundarse en los principios de solidaridad intergeneracional y equidad. Quienes mejores ingresos tienen, mayores esfuerzos están en condiciones de realizar para su sostenimiento.



Borla explicó el contenido del informe "que fue realizado de cara a la sociedad, con total respeto y apuntando a cumplir con el proyecto original presentado en 2015 por el senador Raúl Gramajo para darle sostenibilidad a la Caja. Ahora comenzará la nueva etapa donde el Ejecutivo deberá elaborar el mensaje. Todos fueron escuchados", señaló el senador por San Justo.

"Hemos realizado la tarea que se nos ha encomendado" señaló Farías. "El informe tiene, por un lado el diagnóstico claro, concreto de cómo está hoy la situación de la Caja de Jubilaciones; la necesidad de preservar este espacio en el cual están depositadas las expectativas de los trabajadores del estado, las posibilidades de jubilarse, de tener una pensión en las situaciones que están previstas en la ley así como la necesidad de tomar a tiempo decisiones que preserven la Caja, aclaró el socialista. Un concepto que se insistió en la rueda de prensa fue mantener la Caja en la provincia, achicar el déficit para hacerla sustentable. "El déficit es un acueducto por año", ejemplificó Borla.

"Debemos encontrar una fórmula que haga sustentable a la Caja en el tiempo, hay una curva creciente del déficit del cual debemos ocuparnos", agregó el diputado.

Bastia se detuvo a destacar el tratamiento de un asunto público de cara a la sociedad y con la participación de la política, los gremios, entidades y profesionales. "Con el déficit altísimo, no hay lugar a la especulación. Son muchos los recursos que le cuestan a la provincia sostener un déficit que este año será de entre 300 y 400 mil millones de pesos. Vamos a trabajar sobre el informe para salvar la Caja de Jubilaciones de los estatales santafesinos y darle sustentabilidad en el tiempo. Queremos de esa manera tener un horizonte importante temporalmente, salir de esa situación deficitaria y que los recursos públicos puedan ser destinados a infinidad de necesidades que tenemos". El ministro luego insistió en tener listo el proyecto para mediados de agosto. Cuando El Litoral le hizo notar que mediados de agosto es la semana próxima, Bastia dijo que el Ejecutivo tiene muy buenos técnicos para trabajar y poder cumplir la fecha, recordando que en el inicio de gestión mandaron una docena de proyectos a Legislatura.

"A mediados de agosto vamos a enviar el mensaje del Poder Ejecutivo tendiente a reformar la Caja con el objetivo de hacerla sustentable en el tiempo y sacarla del déficit". No obstante, recordó que hay un trabajo conjunto y no en estancos diferentes debido a que tanto los funcionarios del Ejecutivo como los legisladores que tomaron parte de la comisión fueron informando de lo hablado en el grupo.

"El compromiso está para trabajar para que la Caja deje de tener déficit", ratificaron los legisladores para insistir en la decisión política de mantener su funcionamiento en la órbita provincial. También se consideró injusto que la diferencia entre la jubilación mínima y la máxima sea de 1 a 32. El otro tema soslayado es la necesidad de que la política a través de las autoridades de los tres poderes hagan un aporte mayor al sistema previsional. Algunas ideas que la semana próxima quedarán plasmadas en el mensaje a enviar a Legislatura.

